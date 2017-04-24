«Дацюк решил уехать в КХЛ три года назад. Он хотел к дочке на родину»

«У НЕГО БЫЛИ ПОРВАНЫ ОБЕ СВЯЗКИ»

— Пошли разговоры, что Павел Дацюк может завершить карьеру.

— Я даже не знаю, откуда это пошло, кто мог это придумать. У Паши был перелом коленной чашечки. Если помните, когда ему дали «5+20», которые позже КХЛ отменила, перед этим его толкнули в борт, и это привело к перелому. Спустя неделю его успешно прооперировали в Германии, и если бы плей-офф продолжался еще в течение недели-полутора, он бы успел вернуться в строй. Он в последние две недели начал кататься, но так как сейчас все ушли в отпуск в СКА, поэтому в пятницу он прилетел в Екатеринбург из Питера, привез туда семью, и сейчас должен вылететь в Германию, где будет на протяжении двух недель проходить реабилитацию. Мы ожидаем полного восстановления в ближайшие недели.

— Не на пустом же месте эта информация появилась, и пошла она от сразу нескольких людей.

— Я ему специально позвонил даже на этот счет, хотя и знал ответ. Но на всякий случай решил проверить. Так вот, у Дацюка и близко не было мыслей завершить карьеру. Он в порядке и в состоянии продолжить. Более того, у нас был разговор на тему того, что мы будем делать по окончании его контракта. На что он ответил, что ему кто-то в молодости сказал, мол, играй пока играется. Поэтому я не исключаю, что он еще как минимум год отыграет и после Олимпиады.

— После таких травм, какая была у него, обычно в спорт не возвращаются. Ему же пересобрали голеностоп, заменили связки, пока он еще был в «Детройте».

— Я был во время операции вместе с ним. Об этом когда-нибудь надо будет книгу написать. Примерно в феврале 2015 года у него начал болеть голеностоп, ему шайба попала туда, и он ощущал дискомфорт. Решили доиграть сезон на уколах. Он не хотел, чтобы его резали, так что предпочли консервативное решение. У него до того серьезных хирургических вмешательств не было. Решили в итоге, что он просто поедет в Россию и даст ногам отдохнуть. Он был на любимой им рыбалке где-то возле Китая, где даже спутниковые телефоны не ловят.

Вернулся оттуда, позвонил мне и сказал, что с голеностопом проблемы — болит. И мы с ним договорились, чтобы он вернулся в США на обследование на операцию. Все его МРТ до отъезда показывали, что с ногой все в порядке, что нет никаких особенных проблем. И когда мы приехали в Каролину к доктору Андерсону, он сказал, что «вскроет» ногу, почистит и «закроет». Что займет это полчаса времени, и будет как новенький. Приехал и врач и с «Детройта», с которым мы и ждали окончания операции. Час сидим, два, три — ничего. Через четыре с половиной вышел доктор, и говорит: «У него были порваны обе связки, стерты, пришлось ставить донорские, и очень большими кусками».

УХОД ДАЦЮКА И НЕУДАЧИ «ДЕТРОЙТА» — СВЯЗАННЫЕ ВЕЩИ

— Дацюк на днях сказал, что пытается нарастить мышцу, которая у него пропала. Что он этим имел в виду?

— Думаю, кто-то что-то напутал. У него травма коленной чашечки, а мышцы тут совсем ни при чем, и с голеностопом-то все в порядке. Он после той операции уже в августе, как только сняли лангет через шесть недель, отправился в Доминикану с личным тренером, и месяц занимался физподготовкой. Все вроде шло хорошо, как вдруг на день труда — первые выходные сентября — Паша мне позвонил и сказал, что у него нога гноится. Пришлось делать повторную операцию: снова вскрыли и почистили. И уже в ноябре Дацюк играл за «Детройт». Судя по всему, он, бегая в Доминикане по пляжу, занес в ногу какую-то инфекцию. Потому что шов еще не зажил полностью. И пришлось повторно резать. Полное восстановление достаточно большое время занимает, но оно уже позади, и с голеностопом все в порядке.

— Что же все-таки послужило причиной возвращения? Дацюк чувствовал, что на этом уровне с пересобранным голеностопом ему слишком сложно? Дело в здоровье?

— Вот что я могу вам сказать: он принял решение о том, что будет уезжать в 2014 году. И вы понимаете, что быстро договориться с «Детройтом» и НХЛ не удалось. Очень много работы было проделано. И я до последней секунды думал, что он останется. Мы шли к этому два года. И дело было не голеностопе. Он просто хотел к дочке на родину. Он прожил в Америке 15 лет, это много, тем более что он по-настоящему русский человек. Операция никакого отношения не имеет к возвращению. Мы-то задумали все задолго до нее. К тому же Паша уезжал, будучи вторым бомбардиром «Детройта», при том что у Зеттерберга было всего на очко больше и намного больше матчей. Вполне держал он уровень, будучи лидером команды.

— Стоило Дацюку уйти, и «Детройт» не попал в плей-офф.

— Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что это связанные вещи. Те ребята, с которыми он вместе играл, у которых сейчас большие контракты: один из них не забивал на протяжении 81 матча (речь о нападающем Райли Шейэне — Прим. «СЭ»). Павел делал лучше всех, с кем играл, раскрывал их. Я на днях разговаривал с генеральным менеджером «Ред Уингз» Кеном Холландом, я с ним часто общаюсь, но вот в последний раз разговор зашел о Дацюке. Он сказал, что Павел подарил «Детройту» и хоккею блестящие 15 лет, и он является одним из самых любимых его игроков «Крыльев» за всю историю.

— Думаете, что свитер Дацюка поднимут под своды новой арены?

— Даже не сомневаюсь, что такой день придет.

— Федорова не подняли.

— Там чуть другая история. У меня есть информация на этот счет. Не хотел бы вам говорить какая. Поднятие свитера — большая честь, и Паша прекрасно понимал, что отъезд может на это повлиять. Но он всегда играл за то, что на груди свитера, а не на спине. Он очень правильный человек..