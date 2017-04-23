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23 апреля 2017, 15:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Медведев: СКА ведет переговоры с Дадоновым и Шипачевым о новых контрактах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. СКА ведет переговоры с форвардами Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым о новых контрактах, заявил «Р-Спорт» член совета директоров хоккейного клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

<span class=error>СКА</span> ведет переговоры с форвардами Вадимом Шипачевым и Евгением <span class=error>Дадоновым</span> о новых контрактах заявил Р-Спорт член совета директоров хоккейного клуба из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> Александр <span class=error>Медведев</span>. Увеличить
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Соглашения Шипачева и Дадонова со СКА истекают 30 апреля 2017 года. В декабре 2016 года Медведев сообщил, что оба форварда формально могли уехать в НХЛ, но дали слово доиграть сезон в армейском клубе. Контракт нападающего Ильи Ковальчука также рассчитан до 30 апреля. НХЛ 3 апреля объявила, что игроки североамериканской лиги не примут участия в Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане.

«По Шипачеву и Дадонову мы ведем переговоры по новому контракту, чемпионат мира закончится и, я надеюсь, что все трое (включая Ковальчука) останутся играть в СКА», — сказал Медведев по телефону.

Чемпионат мира в 2017 году пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

СКА по итогам сезона-2016/17 выиграл Кубок Гагарина.

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