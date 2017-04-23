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23 апреля 2017, 13:26 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Металлург» хочет продлить контракт с Зариповым

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. «Металлург» намерен продлить контракт с форвардом Данисом Зариповым, в этом отношении ведется работа, заявил «Р-Спорт» вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

Металлург намерен продлить контракт с форвардом <span class=error>Данисом</span> <span class=error>Зариповым</span> в этом отношении ведется работа заявил Р-Спорт <nobr>вице-президент</nobr> по хоккейной деятельности магнитогорского клуба Геннадий <span class=error>Величкин</span>. Увеличить
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«Металлург» в середине апреля проиграл санкт-петербургскому СКА в финальной серии Кубка Гагарина. Контракт 36-летнего Зарипова с «Магниткой» истекает 30 апреля 2017 года. В розыгрыше плей-офф сезона-2016/17 форвард провел 18 матчей, забросил в них 15 шайб и отдал 7 результативных передач. Ранее агент игрока Юрий Николаев заявил «Р-Спорт», что пока неизвестно, продолжит ли его клиент выступать за этот хоккейный клуб.

«Намерены ли мы оставить Зарипова? Да. Ведем ли мы работу в этом направлении? Я одним словом отвечу — да», — сказал Величкин по телефону.

Металлург Мг
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