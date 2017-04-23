«Металлург» хочет продлить контракт с Зариповым
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. «Металлург» намерен продлить контракт с форвардом Данисом Зариповым, в этом отношении ведется работа, заявил «Р-Спорт» вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского клуба Геннадий Величкин.
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«Металлург» в середине апреля проиграл
«Намерены ли мы оставить Зарипова? Да. Ведем ли мы работу в этом направлении? Я одним словом отвечу — да», — сказал Величкин по телефону.
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