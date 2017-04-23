«Металлург» хочет продлить контракт с Зариповым

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«Металлург» в середине апреля проиграл санкт-петербургскому СКА в финальной серии Кубка Гагарина. Контракт 36-летнего Зарипова с «Магниткой» истекает 30 апреля 2017 года. В розыгрыше плей-офф сезона-2016/17 форвард провел 18 матчей, забросил в них 15 шайб и отдал 7 результативных передач. Ранее агент игрока Юрий Николаев заявил «Р-Спорт», что пока неизвестно, продолжит ли его клиент выступать за этот хоккейный клуб.

«Намерены ли мы оставить Зарипова? Да. Ведем ли мы работу в этом направлении? Я одним словом отвечу — да», — сказал Величкин по телефону.