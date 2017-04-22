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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29519243/
22 апреля 2017, 20:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Доброхвалов: КХЛ совместно с китайской федерацией работает над популяризацией хоккея

СОЧИ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проводит большую и планомерную работу в Китае по популяризации вида спорта в целом и по продвижению клуба «Куньлунь Ред Стар». Об этом ТАСС заявил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

<nobr>Вице-президент</nobr> <span class=error>КХЛ</span> по маркетингу и коммуникациям рассказал что в Китае есть серьезные планы по созданию молодежной команды Куньлуня Увеличить
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«Проводится большая и планомерная работа и клубом, и лигой. Показатели первого сезона могли быть лучше, но все мы понимаем, что хоккей — это вид спорта, который в Китае еще развивается и мало известен болельщику. Поэтому мы работаем совместно с Федерацией хоккея Китая, как над продвижением и популяризацией хоккея вообще как вида спорта, особенно в преддверии зимней Олимпиады в Пекине, так и над популяризацией хоккейного клуба «Куньлунь», — сказал Доброхвалов.

«В Китае сейчас хоккей активно развивается, в том числе есть серьезные планы по созданию молодежной команды “Куньлуня”, и они, возможно со следующего сезона, примут участие в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Детский хоккей, в отличие от профессионального, в Китае довольно развит, там много детских команд. И я думаю, что образовать детскую школу и команду на базе китайского хоккейного клуба будет не сложно», — добавил он.

«Куньлунь» дебютировал в чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17, в результате дойдя до первого раунда плей- офф. В соответствии с принятой программой молодежная сборная страны (игроки не старше 20 лет) будет выступать в МХЛ, а юношеская (игроки до 18 лет) — в североамериканской молодежной лиге. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не исключил, что количество китайских клубов в КХЛ может увеличиться.

Пекин в 2022 году примет зимние Олимпийские игры. В хоккейном турнире без предварительного отбора примет участие сборная Китая.

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