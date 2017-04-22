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22 апреля 2017, 15:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска по соглашению сторон расторг контракт с защитником Александром Федотовым, информирует официальный сайт команды.

22-летний хоккеист провёл за фарм-клуб «Нефтехимика» 48 матчей, в которых набрал 10 (2+8) результативных баллов при показателе полезности «-14».

Ранее воспитанник тюменской школы хоккея также играл за саратовский «Кристалл», в котором за 39 матчей сумел записать на свой счёт девять результативных передач при показателе полезности «-9» и 48 минутах штрафного времени.

Нефтехимик
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