«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска по соглашению сторон расторг контракт с защитником Александром Федотовым, информирует официальный сайт команды.
22-летний хоккеист провёл за
Ранее воспитанник тюменской школы хоккея также играл за саратовский «Кристалл», в котором за 39 матчей сумел записать на свой счёт девять результативных передач при показателе полезности «-9» и 48 минутах штрафного времени.
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