«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым

22-летний хоккеист провёл за фарм-клуб «Нефтехимика» 48 матчей, в которых набрал 10 (2+8) результативных баллов при показателе полезности «-14».



Ранее воспитанник тюменской школы хоккея также играл за саратовский «Кристалл», в котором за 39 матчей сумел записать на свой счёт девять результативных передач при показателе полезности «-9» и 48 минутах штрафного времени.