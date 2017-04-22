Максим Третьяк: Дедушка следит за мной. Но издалека
Внук прославленного хоккеиста, вратарь «Адмирала» Максим Третьяк рассказал корреспонденту «Советского спорта» о серии с «Авангардом» и задачах на ближайший хоккейный сезон.
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— Максим, чем сейчас занимаетесь и какие планы на будущий сезон?
— Нахожусь сейчас в Москве, собираюсь слетать на море, нужно как следует отдохнуть перед началом нового сезона. До первого сбора команды начну заниматься самостоятельно. Хочу поработать над техническими моментами, которые нужно подтянуть в своей игре. В моих планах — остаться в «Адмирале» и закрепиться в основе. Хочется больше играть и побороться за Кубок Гагарина.
— Что не получилось в серии с «Авангардом»?
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— Против какой команды тяжелее всего было играть в минувшем сезоне?
— Я провел не так много игр в регулярном чемпионате. Наверное, против своего родного ЦСКА. Ребята все меня знают, как и я их. В КХЛ против любого соперника непросто играть, все матчи тяжелые.
— Для Вас стало сюрпризом поражение армейцев от «Локомотива» в
— В Ярославле хорошая команда, которая показывает интересный хоккей. Но, несмотря на это, я думал, что ЦСКА пройдет дальше. В прошлом году армейцам немного не хватило, чтобы выиграть свой первый Кубок Гагарина, поэтому не сомневался увидеть ЦСКА, как минимум, в финале Западной конференции.
— Чемпионство СКА для Вас стало ожидаемым?
— «Магнитка» — очень серьезная команда, как и СКА. У этих команд есть хоккеисты, которые могут решить исход любого матча. Было интересно наблюдать за этой серией. Понятно, что «Металлургу» было тяжело выиграть у СКА, но интрига присутствовала до последнего.
— В НХЛ есть желание попробовать свои силы?
— Пока об этом не думал. Нужно для начала в России закрепиться, заиграть здесь.
— В «Адмирале» хорошая вратарская бригада. Сложно в такой конкуренции стать первым номером?
— Нужно больше работать, работать, и еще раз работать. У нас в «Адмирале» между вратарями хорошие и дружественные отношения. Здоровая конкуренция идет нам только на пользу. Только присутствие конкуренции помогает нам прогрессировать.
— Дед смотрит Ваши игры, делится своим опытом?
— Да, конечно делится. Мы редко с ним видимся, потому что я играю далеко от дома, но по телефону созваниваемся достаточно часто. Благодаря интернету дедушка смотрит все мои игры, следит за статистическими данными. После игры мы всегда созваниваемся. Он всегда в курсе того, что происходит у меня в хоккее и в жизни.
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