Максим Третьяк: Дедушка следит за мной. Но издалека

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— Максим, чем сейчас занимаетесь и какие планы на будущий сезон?

— Нахожусь сейчас в Москве, собираюсь слетать на море, нужно как следует отдохнуть перед началом нового сезона. До первого сбора команды начну заниматься самостоятельно. Хочу поработать над техническими моментами, которые нужно подтянуть в своей игре. В моих планах — остаться в «Адмирале» и закрепиться в основе. Хочется больше играть и побороться за Кубок Гагарина.

— Что не получилось в серии с «Авангардом»?

— Где-то удача от нас отвернулась, в каких-то моментах не доработали. Я, к сожалению, не играл. Команда билась, это видно было со стороны. Все игроки и тренерский штаб работали на сто процентов. Соперник у нас был очень серьезный и мастеровитый. Мы ожидали такой игры от «Авангарда» и были к ней готовы.

— Против какой команды тяжелее всего было играть в минувшем сезоне?

— Я провел не так много игр в регулярном чемпионате. Наверное, против своего родного ЦСКА. Ребята все меня знают, как и я их. В КХЛ против любого соперника непросто играть, все матчи тяжелые.

— Для Вас стало сюрпризом поражение армейцев от «Локомотива» в плей-офф?

— В Ярославле хорошая команда, которая показывает интересный хоккей. Но, несмотря на это, я думал, что ЦСКА пройдет дальше. В прошлом году армейцам немного не хватило, чтобы выиграть свой первый Кубок Гагарина, поэтому не сомневался увидеть ЦСКА, как минимум, в финале Западной конференции.

— Чемпионство СКА для Вас стало ожидаемым?

— «Магнитка» — очень серьезная команда, как и СКА. У этих команд есть хоккеисты, которые могут решить исход любого матча. Было интересно наблюдать за этой серией. Понятно, что «Металлургу» было тяжело выиграть у СКА, но интрига присутствовала до последнего.

— В НХЛ есть желание попробовать свои силы?

— Пока об этом не думал. Нужно для начала в России закрепиться, заиграть здесь.

— В «Адмирале» хорошая вратарская бригада. Сложно в такой конкуренции стать первым номером?

— Нужно больше работать, работать, и еще раз работать. У нас в «Адмирале» между вратарями хорошие и дружественные отношения. Здоровая конкуренция идет нам только на пользу. Только присутствие конкуренции помогает нам прогрессировать.

— Дед смотрит Ваши игры, делится своим опытом?

— Да, конечно делится. Мы редко с ним видимся, потому что я играю далеко от дома, но по телефону созваниваемся достаточно часто. Благодаря интернету дедушка смотрит все мои игры, следит за статистическими данными. После игры мы всегда созваниваемся. Он всегда в курсе того, что происходит у меня в хоккее и в жизни.