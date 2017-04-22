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22 апреля 2017, 10:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Братиславский «Слован» не планирует покидать КХЛ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) является приоритетом для братиславского «Слована», клуб не намерен покидать лигу. Об этом член правления «Слована» Юрай Широки заявил в интервью пресс-службе лиги.

Для братиславской команды выступление в лиге остается приоритетом на ближайшие годы. Увеличить
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«Для нас однозначным приоритетом на ближайший сезон и будущее является участие в КХЛ, — подчеркнул Широки. — Только в КХЛ “Слован” может расти и развиваться. При этом не исключено, что мы можем создать “Слован В” для выступления в первой словацкой лиге. Если, конечно, позволят финансовые возможности».

Ранее руководство Словацкой хоккейной лиги потребовало от «Слована» покинуть КХЛ и вернуться в национальный чемпионат. «Руководство словацкой Экстралиги через СМИ регулярно требует, чтобы “Слован” вернулся из КХЛ к ним, — отметил Широки. — Это вполне объяснимо, поскольку наш клуб — исторически самый успешный и привлекательный в Словакии. Неудивительно, что после перехода “Слована” в КХЛ уровень словацкой лиги снизился, снизилась посещаемость. На играх остальных команд именно со “Слованом” были аншлаги».

«Никаких официальных и неофициальных разговоров на данную тему (участия клуба в КХЛ — прим. ТАСС) не велось, и в настоящее время они нам не нужны, — добавил он. — “Слован” получил от Словацкого союза хоккея с шайбой действующее согласие на участие в КХЛ еще в 2012 году».

«Слован» выступает в КХЛ с сезона-2012/13. Он дважды принимал участие в розыгрышах Кубка Гагарина, оба раза уступив в первом раунде.

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