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22 апреля 2017, 10:03 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ржига сохранил пост главного тренера клуба КХЛ «Слован»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чешский специалист Милош Ржига не покинет пост главного тренера братиславского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Слован». Об этом член правления «Слована» Юрай Широки заявил в интервью пресс- службе КХЛ.

Как сообщил член правления клуба Юрай Широки контакт со специалистом продлен на один сезон. Увеличить
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«Контракт с ним заключен еще на один сезон», — сказал он.

Ржига возглавил «Слован» в сезоне-2015/16, в котором клуб занял 8-е место в Западной конференции и уступил в стартовом раунде Кубка Гагарина московскому ЦСКА. В сезоне-2016/17 братиславская команда заняла 10-е место на Западе по итогам регулярного чемпионата и не пробилась в плей-офф.

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Братиславский «Слован» не планирует покидать КХЛ

Братиславский «Слован» не планирует покидать КХЛ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) является приоритетом для братиславского «Слована», клуб не намерен покидать лигу. Об этом член правления «Слована» Юрай Широки заявил в интервью пресс-службе лиги.
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