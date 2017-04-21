«Металлург» Мг не будет продлевать контракт с Александром Сёминым
Магнитогорский «Металлург» не станет продлевать контракт с нападающим Александром Сёминым.
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Соглашение с хоккеистом истекает 30 апреля 2017 года. Россиянин перешёл в «Магнитку» из НХЛ в середине сезона-2015/16, после того как «Монреаль Канадиенс» выставил его на драфт отказов.
«Контракт с Александром Сёминым не будет продлён», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
33-летний нападающий в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах
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