«Металлург» Мг не будет продлевать контракт с Александром Сёминым

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Соглашение с хоккеистом истекает 30 апреля 2017 года. Россиянин перешёл в «Магнитку» из НХЛ в середине сезона-2015/16, после того как «Монреаль Канадиенс» выставил его на драфт отказов.

«Контракт с Александром Сёминым не будет продлён», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.