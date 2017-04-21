Курри: У «Йокерита» присутствует огромная вера в Ялонена и его тренерский штаб

«Юкка — настоящий профессионал, он тренировал топовых игроков и топовые команды на протяжении 30 лет. Перед этим сезоном появился новый тренерский штаб и 14 новых хоккеистов — это большие перемены для любого клуба. Новички и наставники долго притирались друг к другу, но в то же время «Йокерит» хотел выступать успешнее, у команды было желание. В следующем сезоне наша стартовая позиция будет лучше — команда и тренер уже привыкли друг к другу, не нужно будет тратить время на это. Понятно, что тренерский штаб должен вытаскивать из игроков больше, они должны развиваться, показывать свой лучший хоккей.

Юкка в хоккее уже долгое время, он один из лучших финских тренеров и знает КХЛ очень хорошо. У нас присутствует огромная вера в него и весь тренерский штаб.