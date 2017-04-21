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Ранее обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер сообщил, что Дацюк рискует в ближайшее время завершить карьеру по состоянию здоровья.

— Слухи, что Павел завершит карьеру — абсолютно ложные, — написал Милстен. — Мы с нетерпением ждем следующего сезона и будем конкурировать на Олимпиаде.