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21 апреля 2017, 17:59 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру — ложные

Агент нападающего СКА Павла Дацюка Дэн Милстен в своем «Твиттере» опроверг информацию о возможном завершении карьеры 38-летнего хоккеиста.

Агент нападающего <span class=error>СКА</span> Павла <span class=error>Дацюка</span> <span class=error>Дэн</span> <span class=error>Милстен</span> в своем <span class=error>Твиттере</span> опроверг информацию о возможном завершении карьеры 38-летнего хоккеиста. Увеличить
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Ранее обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер сообщил, что Дацюк рискует в ближайшее время завершить карьеру по состоянию здоровья.

— Слухи, что Павел завершит карьеру — абсолютно ложные, — написал Милстен. — Мы с нетерпением ждем следующего сезона и будем конкурировать на Олимпиаде.

38-летний хоккеист из-за травмы колена в последний раз выходил на лед 12 марта в матче серии плей-офф против московского «Динамо». В минувшем сезоне Дацюк провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (12+22) очка. В плей-офф он записал на свой счет 8 (3+5) очков.

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