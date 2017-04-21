Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру — ложные
Агент нападающего СКА Павла Дацюка Дэн Милстен в своем «Твиттере» опроверг информацию о возможном завершении карьеры 38-летнего хоккеиста.
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Ранее обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер сообщил, что Дацюк рискует в ближайшее время завершить карьеру по состоянию здоровья.
— Слухи, что Павел завершит карьеру — абсолютно ложные, — написал Милстен. — Мы с нетерпением ждем следующего сезона и будем конкурировать на Олимпиаде.
38-летний хоккеист
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