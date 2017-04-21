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10) шайба, заброшенная форвардом «Авангарда» Дэвидом Бутом в матче с «Ак Барсом» (4:3 ОТ);.

9) гол нападающего СКА Павла Дацюка в игре с «Витязем» (6:2);.

8) комбинация с участием защитника «Металлурга» Криса Ли и форварда Сергея Мозякина в матче с «Ак Барсом» (2:1 2ОТ);.

7) комбинация с участием нападающих ЦСКА Валерия Ничушкина и Александра Попова в игре с «Локомотивом» (3:4);.

6) шайба, заброшенная форвардом СКА Сергеем Плотниковым в матче с «Локомотивом» (4:1);.

5) гол нападающего «Трактора» Артема Пеньковского в игре с «Барысом» (5:1);.

4) шайба, заброшенная форвардом «Барыса» Найджелом Доусом в матче с «Трактором» (3:1);.

3) гол нападающего «Локомотива» Егора Аверина в игре с ЦСКА (2:1);.

2) шайба, заброшенная форвардом «Куньлуня» Линусом Виделлем в матче с «Металлургом» (2:3);.

1) гол нападающего СКА Евгения Дадонова в игре с «Металлургом» (5:4).

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