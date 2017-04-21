Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29507660/
21 апреля 2017, 14:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Сейв Кошечкина — лучший по итогам плей-офф-КХЛ

КХЛ представила топ-10 сейвов розыгрыша Кубка Гагарина.

10) вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг в матче с «Ак Барсом» (1:2);.

9) голкипер «Торпедо» Михаил Бирюков в матчес московским «Динамо» (0:1 2ОТ);.

8) вратарь московского «Динамо» Александр Еременко в матче со СКА (0:2);.

7) голкипер «Локомотива» Александр Судницин в матче с ЦСКА (2:1);.

6) вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в матче с «Ак Барсом» (3:2);.

5) голкипер «Витязя» Харри Сятери в матче со СКА (1:7);.

4) вратарь «Адмирала» Игорь Бобков в матче с «Авангардом» (1:2 3ОТ);.

3) голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов в матче с «Металлургом» (2:3);.

2) вратарь СКА Микко Коскинен в матче с «Локомотивом» (4:1);.

1) голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин в матче с «Барысом» (3:2 ОТ).

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков