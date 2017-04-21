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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29505915/
21 апреля 2017, 13:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Авангард» продлил контракт с форвардом Ильей Михеевым на два года

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. «Авангард» продлил контракт с нападающим Ильей Михеевым на два года, сообщается на официальном сайте омского хоккейного клуба.

В завершившемся сезоне КХЛ 22-летний нападающий забросил 14 шайб и сделал 12 результативных передач в 68 матчах (регулярный чемпионат и плей-офф).

«Михеев — талантливый омский воспитанник, он прогрессирует каждый сезон и своей игрой завоевал право выходить в основе “Авангарда”. Кроме того, он невероятно трудолюбив и сосредоточен только на хоккее. Именно поэтому мы не хотели, чтобы он выходил на рынок, и сразу предложили ему новый двухлетний контракт. Хотя предложений со стороны других команд было немало. Пример Михеева показателен для наших воспитанников. Если упорно работать, можно достичь любой цели. В новом сезоне мы ждем прорыва от нашей молодежи», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.

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