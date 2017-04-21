ХК «Авангард» продлил контракт с форвардом Ильей Михеевым на два года

В завершившемся сезоне КХЛ 22-летний нападающий забросил 14 шайб и сделал 12 результативных передач в 68 матчах (регулярный чемпионат и плей-офф).

«Михеев — талантливый омский воспитанник, он прогрессирует каждый сезон и своей игрой завоевал право выходить в основе “Авангарда”. Кроме того, он невероятно трудолюбив и сосредоточен только на хоккее. Именно поэтому мы не хотели, чтобы он выходил на рынок, и сразу предложили ему новый двухлетний контракт. Хотя предложений со стороны других команд было немало. Пример Михеева показателен для наших воспитанников. Если упорно работать, можно достичь любой цели. В новом сезоне мы ждем прорыва от нашей молодежи», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.