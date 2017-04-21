Обзор дня: Дыбленко и Береглазов уезжают, Трямкин возвращается

События мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Как же так! У нас самый успешный сезон в истории, лига прекрасна, проблем нет, а два защитника отправляются за океан, причем у обоих не самые явные шансы пробиться в основной состав. Но, кажется, что оба готовы даже выступать в АХЛ, лишь бы им дали шанс. И это в год Олимпиады!

Подождите, скоро еще появятся новости, а через год заканчиваются контракты еще у пары десятков хоккеистов, которые готовятся уехать даже на двусторонние контракты, теряя деньги. Только в четверг мы потеряли Алексея Береглазова, который уезжает в «Рейнджерс», и Ярослава Дыбленко, подписавшего контракт с «Дэвилз». И я не буду критиковать ребят за это решение.

Мне не очень понравилось, как сыграл Береглазов в плей-офф, но ему подскажут, помогут, и он способен попасть в топ-6. Дыбленко же фактически вынуждают уехать, так как отношение к нему в «Спартаке» было пренебрежительным. Постоянно критиковали, унижали. Так к людям не относятся. Хорошо, что он едет в слабую команду — конкуренция меньше, а Дыбленко еще в «Атланте» показывал, что у него отличный потенциал.

ИЗ ВАНКУВЕРА В УФУ.

«Салават Юлаев» возвращает из НХЛ датского защитника Филипа Ларсена. Впервые он приехал в нашу страну в «Югру», затем поиграл в «Йокерите», а потом неожиданно уехал в проблемный «Ванкувер», и весь сезон я не понимал, что он там делает. В нашей лиге как-то снисходительно относились к его провалам в обороне. В Хантах он заработал «-22», в Хельсинки было лучше, но тоже не идеально, зато все обращали внимание на его бросок, игру в большинстве.

В НХЛ выяснилось, что Филип не так уж хорошо бросает и раздает передачи, как в КХЛ, а проблемы у своих ворот стали настолько заметны, что болельщики закрывали глаза от ужаса, когда он появлялся на льду, Понятно, что будущего в НХЛ у него нет. Но «Салават Юлаев» взял защитника на большинство, тем более у Александра Логинова что-то не пошло в прошлом сезоне. Лишь бы только Филипа не заставляли много работать у своих ворот.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НИКИТЫ.

Никита Трямкин провел полноценный сезон в «Ванкувере», но вернулся в «Автомобилист», причем довольно быстро согласился выступать за уральцев в следующем сезоне. Я знаю, что предлагали ему в «Кэнакс». Это были неплохие (хотя и не шикарные) условия, но Никита сомневался. Он просто человек такой, которому в России гораздо уютней с точки зрения быта, жизни. Год он очень сильно скучал по друзьям, по родным, а еще и играть не давали, постоянно сажая Трямкина в середине матча. Что же, он сделал свой выбор. Я считаю, что ошибочный, но хоккеист думает иначе.

ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ «СПАРТАКА».

Наконец, «Спартак» официально подписал контракт с Вадимом Епанчинцевым, и надеюсь, что с ним-то команда не будет таким посмешищем, как в прошлые годы. Понравилось, что в штаб к нему вошел Андрей Потайчук, который тоже не будет давать спуску хоккеистам, и единственное, что сейчас можно предсказать почти со стопроцентной уверенностью, так это порядок в раздевалке.

Первое интервью главного тренера тоже показало, что он говорит довольно разумные вещи, и очень хочется посмотреть, как он приведет в чувство Вячеслава Лещенко, который губит свой талант отношением к делу, а также Сергея Шмелева, провалившего прошлый сезон. Смущает же то, что пока трансферная кампания команды очень слабая. Вообще нет никакого усиления, а клуб потерял Дыбленко. Посмотрим, как сработают менеджеры, к которым, кстати, тоже большие вопросы.