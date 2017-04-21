КХЛ ждет сокращение клубов?
Как стало известно «СЭ», уже в ближайшее межсезонье КХЛ может ожидать серьезное сокращение клубов. По нашим данным, лига обратилась к услугам известной консалтинговой компании, которая рекомендовала уменьшить ей число команд с 29 до 24, причем количество российских участников должно и вовсе упасть с 22 до 15. «СЭ» рассуждает о логичности подобной идеи.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Если раньше речь заходила об исключении «Кузни» и «Югры», то теперь масштабы возросли: в КХЛ, по данным «СЭ», намечаются еще более серьезные перемены. Лиге порекомендовали сократить число команд до 24, оставив всего 15 российских. Радикально. Хотя в этом и есть своя соль.
Нельзя не согласиться с тем, что сокращение вполне могло бы пойти КХЛ на пользу. И по экономическим причинам, и с точки зрения уровня соревновательности. Сейчас зачастую крупные контракты получают средние игроки, просто потому, что других нет. Клубов много, на всех хоккеистов не хватает, а так и конкуренция между ними вырастет, и, возможно, на ценнике это скажется. Хотя второе, конечно, далеко не факт. Законы Адама Смита в наших реалиях не всегда работают. Невидимая рука рынка вполне себе видна, а в таких случаях без регулирования не обойтись. Но даже одно то, что на рынке станет посвободнее и попросторнее, — уже плюс.
Сейчас в КХЛ 22 российских клуба, ограниченных лимитом на легионеров. Останется 15 — и на рынок выйдет 120 россиян, которым просто придется друг с другом биться за контракты. Будучи подталкиваемыми молодежью. Некоторым в
Другой вопрос, как такую стратегию реализовывать. Какими будут критерии исключения? Телевизионная картинка? Тогда «Ак Барс» давно пора выгнать. Маркетинговая составляющая? Тут вообще половину лиги можно выкинуть. Зрительский интерес? ЦСКА — на выход.
И где добрать недостающие иностранные клубы? «Медвешчак», лишившись спонсорских контрактов из России, уже почти двумя ногами в австрийской EBEL. Чешская и шведская федерации пошли в отказ, словацкая мечтает вернуть «Слован». Датчане? Эстонский «Ильвес»? Лондон и Париж с участием российских бизнесменов? Сомнительные варианты с очень многих точек зрения. Если только немцев подтянуть, но все кахаэловские проекты оттуда пока больше напоминали фарс.
Черт с ними, с иностранными. Кого реально исключать? И на каком основании? Если финансирование, то где гарантии того, что ничего в этом плане не изменится? Был достаточно богатый «Атлант», выходил в финал Кубка Гагарина, да всплыл. Размер рынка? Это было бы дальновидно. Очень в духе НХЛ. Тогда
Проблема в том, что рынок и его размер у нас никого особо не волнуют. И, допустим, Магнитогорск тоже относится к числу маленьких городов.
Рекомендовать можно что угодно, но
Мы можем сократить КХЛ хоть до 16 команд. Но если подход в целом не изменится — это вообще ничего не даст. Даже в плане дефицита, который сам себя регулирует в хрупких макросистемах. Наша лига — именно такой и является.
Игорь ЕРОНКО.
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