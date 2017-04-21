КХЛ ждет сокращение клубов?

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Если раньше речь заходила об исключении «Кузни» и «Югры», то теперь масштабы возросли: в КХЛ, по данным «СЭ», намечаются еще более серьезные перемены. Лиге порекомендовали сократить число команд до 24, оставив всего 15 российских. Радикально. Хотя в этом и есть своя соль.

Нельзя не согласиться с тем, что сокращение вполне могло бы пойти КХЛ на пользу. И по экономическим причинам, и с точки зрения уровня соревновательности. Сейчас зачастую крупные контракты получают средние игроки, просто потому, что других нет. Клубов много, на всех хоккеистов не хватает, а так и конкуренция между ними вырастет, и, возможно, на ценнике это скажется. Хотя второе, конечно, далеко не факт. Законы Адама Смита в наших реалиях не всегда работают. Невидимая рука рынка вполне себе видна, а в таких случаях без регулирования не обойтись. Но даже одно то, что на рынке станет посвободнее и попросторнее, — уже плюс.

Сейчас в КХЛ 22 российских клуба, ограниченных лимитом на легионеров. Останется 15 — и на рынок выйдет 120 россиян, которым просто придется друг с другом биться за контракты. Будучи подталкиваемыми молодежью. Некоторым в кои-то веки придется сильно напрячься. Это — определенно благо.

Другой вопрос, как такую стратегию реализовывать. Какими будут критерии исключения? Телевизионная картинка? Тогда «Ак Барс» давно пора выгнать. Маркетинговая составляющая? Тут вообще половину лиги можно выкинуть. Зрительский интерес? ЦСКА — на выход.

И где добрать недостающие иностранные клубы? «Медвешчак», лишившись спонсорских контрактов из России, уже почти двумя ногами в австрийской EBEL. Чешская и шведская федерации пошли в отказ, словацкая мечтает вернуть «Слован». Датчане? Эстонский «Ильвес»? Лондон и Париж с участием российских бизнесменов? Сомнительные варианты с очень многих точек зрения. Если только немцев подтянуть, но все кахаэловские проекты оттуда пока больше напоминали фарс.

Черт с ними, с иностранными. Кого реально исключать? И на каком основании? Если финансирование, то где гарантии того, что ничего в этом плане не изменится? Был достаточно богатый «Атлант», выходил в финал Кубка Гагарина, да всплыл. Размер рынка? Это было бы дальновидно. Очень в духе НХЛ. Тогда Ханты-Мансийску, Подольску, Нижнекамску и Череповцу придется подвинуться.

Проблема в том, что рынок и его размер у нас никого особо не волнуют. И, допустим, Магнитогорск тоже относится к числу маленьких городов.

Рекомендовать можно что угодно, но проблема-то вовсе не в количестве. А в менеджменте. Одна только ВХЛ могла бы значительно сократить игроцкий дефицит, стань она реальной фарм-лигой. «Динамо» из Балашихи, выиграв плей-офф в «Вышке» со средним возрастом в 20 лет показала, чего эта наша вторая по уровню лига, которая решает непонятные задачи, стоит.

Мы можем сократить КХЛ хоть до 16 команд. Но если подход в целом не изменится — это вообще ничего не даст. Даже в плане дефицита, который сам себя регулирует в хрупких макросистемах. Наша лига — именно такой и является.

Игорь ЕРОНКО.