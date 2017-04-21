Алексей Жамнов: Контракт с Епанчинцевым будет заключен по схеме «1+1»

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— Почему при выборе нового тренера решили остановиться именно на кандидатуре Вадима Епанчинцева?

— Мы рассматривали много кандидатур. Взвешивали все «за» и «против». Нам хотелось видеть в команде молодого специалиста. Может быть, у него нет таких заслуг, как у других тренеров, но, с другой стороны, все как-то начинают. Плюс он уже работал в «Спартаке», знает тенденции, требования спартаковской школы, поэтому, считаю, здесь все сложится положительно.

— С Епанчинцевым обсуждали трансферную политику команды? Он уже принимает в ней участие?

— Да. Разговоры по трансферной кампании мы с ним уже ведем. Вадим Сергеевич, конечно, выражал какие-то свои пожелания, но это наша внутренняя кухня.

— Епанчинцев приступит к работе с сегодняшнего дня, после подписания контракта?

— Контракт тренер подпишет в ближайшие дни.

— На какой срок он будет рассчитан?

— 1+1.

— Прокомментируйте уход из команды одного из ведущих защитников красно-белых Мэттью Гилроя. Была ли возможность его сохранить?

— Ситуация с Гилроем — чисто контрактные дела. Как я понимаю, он ждет предложения из НХЛ и хочет попробовать вернуться в заокеанскую лигу. Мы с ним не договорились по деньгам.

— Его не устроила предложенная сумма?

— Гилрою было сделано предложение, а он сказал, что будет ждать вариантов из НХЛ.

— Есть ли шанс удержать этого защитника в «Спартаке» в случае, если у него не будет вариантов из НХЛ или они его не устроят?

— Нет. Более того, на его место мы уже рассматриваем кандидатуру другого иностранца. Ждать до конца августа, когда у нас начинается сезон, нет никакого смысла.

— Расскажите о ситуации с защитником Ярославом Дыбленко, который ушел из «Спартака» и заключил двухлетнее соглашение с «Нью-Джерси».

— Для меня стало новостью подписание им контракта с клубом НХЛ. Только сегодня утром узнал об этом от его агента, перед отлетом в Швейцарию. Видел Ярослава в Новогорске, но ничего не знал о его уходе.

— То есть вы не разговаривали с ним?

— На эту тему — нет. Но это его решение. Его принимает сам игрок вместе с агентом, но я думаю, что в этой ситуации ему было бы лучше остаться здесь поиграть. Я бы на его месте подумал.

— Он потянет уровень НХЛ, как считаете?

— Мне тяжело сказать. Думаю, что на данный момент ему будет очень сложно пробиться в основной состав «Нью-Джерси». Ему еще здесь надо было доказывать.

— Жалеете, что он покинул команду?

— С одной стороны, конечно, жалко, а с другой стороны — жизнь продолжается. Будем думать.

— Появилась информация, что защитник «Сочи» Алексей Пепеляев продолжит карьеру в «Спартаке». Что можете об этом сказать?

— Да, это правда. Пепеляев нам интересен. У нас уже есть устная договоренность с ним. Думаю, что он будет играть в «Спартаке».

— Когда планируете подписать с ним контракт?

— У нас, можно сказать, все подписано на первой стадии.