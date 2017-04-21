Алексей Анисимов: В вопросе иностранных судей я националист
Главный арбитр КХЛ рассказал в интервью «СЭ» об отношении к критике судей в финальной серии Кубка Гагарина и возможных нововведениях в будущем сезоне, а также поделился мнением о приглашении иностранных коллег.
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НЕ ПОНРАВИЛАСЬ ВОЛНА КРИТИКИ СУДЕЙ ВО ВРЕМЯ ФИНАЛА КУБКА ГАГАРИНА
Глава судейства лиги встретил в своем небольшом кабинете. Справа — памятная фотография Рафаэля Кадырова, левая стена украшена рапортами от клубов лиги за этот сезон.
— К следующему сезону, может быть, в кабинете приберусь (улыбается), — начал Анисимов. — Письма выкидывать не буду, в папочку соберу. Ведь были интереснейшие вещи, которые редко встретишь в жизни.
— Слог красивый?
— Много интересных и правильных вещей. Вот мой номер один, из нашей лиги. «Показал мне жест оскорбительного сексуального характера», — говорится в рапорте судьи. Это же практически поэзия!
— По судейской работе уже не скучаете?
— Сейчас уже нет, а вот до Нового года было тяжело смотреть матчи. Гораздо легче отвечать только за себя, а руководителю обязательно нужно делать выводы. Ты не можешь объяснить чужие действия, но отвечаешь за все. Иногда переживаешь, но всегда стараешься понять, почему судьи пропустили момент и как это произошло.
— Что изменилось в КХЛ за год вашей работы?
— Радует, что у нас органично проходит смена поколений и омоложение.
— Не были готовы к такому уровню недовольства?
— Я понимал, обсуждать работу судей будут, но не ожидал, что этим будут активно заниматься псевдоспециалисты по всем фронтам. Никто не рассуждал об игре и комбинациях.
— Уже закончили разбор финальной серии?
— Да. Большие штрафы были только в первой игре. Думали, что все пройдет спокойнее, но команды вышли, как на последнюю битву, и получили много удалений, еще два больших штрафа пропустили. Именно по той игре в итоге получили официальный запрос — единственный за весь финал. А вот по удалению Зарипова в четвертом матче никто официально не обращался.
— Почему Эдуард Одиньш не судил встречи СКА с «Магниткой»?
— Одиньш вместе с девятью другими арбитрами был номинирован на финал, но получил небольшую травму. Он почти вылечился, и мы планировали его на шестую игру. Те, кто обслуживал серию, порадовали. Не обошлось без помарок, но гиперошибок не допустили.
— Вы даже вышли в эфир с комментаторами перед одним из матчей.
— Об этом попросили они сами. Я не собираюсь отмалчиваться, а, наоборот, иду по пути открытости и буду рассказывать и показывать. Я доволен, как ребята справились с психологическим натиском, ведь они так или иначе читают прессу.
— Запрещаете им читать новости?
— Да. Уверен, что в
— Речь о предрешенности исхода чемпионата в пользу СКА?
— Дело не в конкретном клубе. У нас свое хозяйство, и думать о клубах — не наше дело. Вместе с федерацией мы приняли стандарт судейства, который разослали всем арбитрам. Раньше нам предлагали прятать свисток «в одно место». Сейчас начали удалять и говорят, что такие штрафы не для
— Судьи упоминаются только в статистике.
— И в международном хоккее так заведено. У нас все иначе. Я бы еще мог понять критику, если в конце матча оставляли «5 на 3» или давали удаления, которых не было. Тогда я бы не смог ничего ответить. Я ведь не защищаю судей, а рассказываю вещи исключительно с профессиональной точки зрения. Какой гол бы ни засчитали в НХЛ, в СМИ ни слова о его спорности.
— Там все опасаются значительных штрафов.
— У нас они тоже есть. По регламенту штрафуется клуб, а не конкретное лицо.
— Резонансным стало наказание «Динамо» за высказывание трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.
— Без сомнений, Виталий Семенович — величайший хоккеист и суперпрофессионал, который разбирается во всем. В нашем департаменте его все уважают. Мы наказывали не лично его, а «Динамо» за высказывание
— Бурная реакция наверняка была вызвана прецедентом, с которым ранее не сталкивались?
— Наверняка. Все равно мы существуем для клубов, а не они для нас. По регламенту нельзя обсуждать судейство. Ошибки случаются, но когда начинают искать виноватых, ничего хорошего не выходит.
ПРО ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕГ ГОВОРЯТ СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНЫЕ ВЕЩИ
— Люди привыкли к разному формату судейства в регулярном чемпионате и
— Есть общие законы, и мы должны им следовать. Я говорил перед
— Крайними остаются арбитры?
— Судьям же не объяснить, когда нужно начать смену этих стандартов. Практика показывает, что с каждой следующей стадией
— Порой не только со стороны общественности. Как наладить диалог судей с тренерами?
— К общению с каждым наставником подходим индивидуально и рассказываем об этом судьям на сборах. Особенно, как вести себя с проблемными специалистами. Арбитры знают, на каком расстоянии общаться. Надо строить нормальный диалог. Должна быть грань поведения, и когда ее переходят, это вызывает недоумение. Главный тренер может объяснить свою позицию, но не перегибать палку.
— Клубы еще влияют на рейтинг судей?
— С ноября после совещания с руководителями клубов мы отменили оценки судьям со стороны клубов. Раньше их доля составляла 40%, на каждый клуб по 20%. Большинство команд сказали, что не вправе оценивать судей, потому что каждый профессионал должен заниматься своим делом. Я с ними полностью согласен.
— Как проходит ваша коммуникация?
— Дважды за сезон мы собираемся с руководителями. Я предложил им включиться в работу, поскольку именно они должны вносить предложения по изменению правил. За сезон я не получил ни одного. С нами начинают связываться, только когда с конкретным клубом
— Возможно ли создание независимой судейской организации, о чем вы ранее упоминали?
— Независимость означает отдельную организацию с другой юридической формой со своей бухгалтерией. Существуют определенные юридические тонкости. Конечно, мы будем предлагать свои наработки.
— Такая структура наверняка может стать примером для других видов спорта.
— Футбольных коллег иногда жалко, про них говорят по телевизору совершенно непонятные вещи. У хоккейных людей мировоззрение поменялось. Сейчас уже никто не говорит про домашнее или гостевое судейство.
— Получается, общественность стала образованнее?
— Конечно, никто не говорит о коррумпированности или продажности судей, это уже прогресс. Следующая ступень — чтобы люди спокойно воспринимали работу арбитров и не искали дополнительную подоплеку в их решениях. По сравнению с 90-ми поменялись правила, телевидение сделало существенный шаг вперед, и сразу видно, если человек неправильно дает удаления. Надо понимать, что мы наказываем судей деньгами и играми — но это наша внутренняя кухня.
— Думали о публикации этих наказаний и рейтинга?
— Выигрывает команда, проигрывает тренер, а виноват всегда судья. Мы стали публичными, и я не отказываюсь рассказывать об ошибках. Но от публикации штрафов судьи вряд ли будут лучше работать.
МОЖЕМ УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ СУДЕЙ
— Развитием судейства сейчас занимается ФХР?
— С этого года мы выбираем судейскую элиту из списка, который предоставляет ФХР. Вопросами подготовки ведают в федерации, которая с этого сезона запустила судейский
— Готовы реабилитировать отстраненных судей Вячеслава Буланова и Якова Деева?
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— Как оцените уровень иностранных арбитров, работающих в КХЛ?
— Наших хватает, поверьте. Сейчас ведем переговоры со многими иностранными арбитрами, но они складываются нелегко.
— Высокие запросы?
— У них возникает много бытовых вопросов, как и у
— После Пола Стюарта не планируете приглашать иностранных экспертов по судейству?
— Ничему новому он не научил. Были интересные вещи, которые потом передал Александр Поляков. Иностранные специалисты требуют большой зарплаты — на эти деньги лучше воспитать десять своих. В этом году их работало достаточно, и в следующем количество можно уменьшить, потому что по качеству они были не лучше наших молодых. В этом вопросе я
— Евгений Ромасько — наш шпион в НХЛ?
— Нельзя его так называть. Просто он нам рассказывал, как устроена система судейства за океаном.
МОЖЕМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
— Появятся ли в лиге слушания по серьезным нарушениям правил?
— В ближайшее время обсудим эту идею. Когда с хоккеистом разбирают эпизод и выслушивают его разъяснения, это может его дисциплинировать. Надо уложить идею в правовое поле, чтобы понимать, кто будет платить за перелет игрока на заседание в Москву. Все же наши расстояния отличаются от североамериканских. Новшества будут и в самих хоккейных правилах, сейчас общаемся по их поводу с ФХР.
— Раскройте секрет, какие именно.
— Мы можем отказаться от
— Планируете ли сделать максимально оперативным разъяснения по запросу тренера?
— Ответственные сразу связываются с
— Часто сталкиваетесь с интересными прецедентами?
— На предсезонных турнирах возникали моменты, не описанные в правилах. Игрок вышел «один на один», сзади его зацепили, а он забил гол. Соперник просит «челлендж» на «вне игры», и судья подтверждает офсайд. Давать ли две минуты или штрафной бросок?
— Наказания за драки претерпят изменения?
— Все останется
— Появятся ли технические новинки в следующем сезоне?
— Надеемся, что установим камеры на всех синих линиях. Мы также планируем в тестовом режиме поместить их на верхние планки ворот и посмотрим, во сколько это обойдется клубам. Хотелось бы улучшить качество трансляций из некоторых городов. Порой качество картинки не позволяет увидеть
— Каковы сейчас ваши рабочие планы?
— В конце июля проведем сборы для судей, сейчас готовим списки и планируем фонд зарплаты судей. Хотелось бы сделать определенный шаг вперед. Все зависит от бюджета, в стране непростая финансовая ситуация.
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