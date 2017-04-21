Алексей Анисимов: В вопросе иностранных судей я националист

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НЕ ПОНРАВИЛАСЬ ВОЛНА КРИТИКИ СУДЕЙ ВО ВРЕМЯ ФИНАЛА КУБКА ГАГАРИНА

Глава судейства лиги встретил в своем небольшом кабинете. Справа — памятная фотография Рафаэля Кадырова, левая стена украшена рапортами от клубов лиги за этот сезон.

— К следующему сезону, может быть, в кабинете приберусь (улыбается), — начал Анисимов. — Письма выкидывать не буду, в папочку соберу. Ведь были интереснейшие вещи, которые редко встретишь в жизни.

— Слог красивый?

— Много интересных и правильных вещей. Вот мой номер один, из нашей лиги. «Показал мне жест оскорбительного сексуального характера», — говорится в рапорте судьи. Это же практически поэзия!

— По судейской работе уже не скучаете?

— Сейчас уже нет, а вот до Нового года было тяжело смотреть матчи. Гораздо легче отвечать только за себя, а руководителю обязательно нужно делать выводы. Ты не можешь объяснить чужие действия, но отвечаешь за все. Иногда переживаешь, но всегда стараешься понять, почему судьи пропустили момент и как это произошло.

— Что изменилось в КХЛ за год вашей работы?

— Радует, что у нас органично проходит смена поколений и омоложение. Из-за травм выпал сначала Роман Гофман, а потом Алексей Раводин. Мы стали больше доверять судьям из «второго эшелона», и они не подвели. Некоторые откровенно порадовали и вышли на новый уровень. Не понравилась волна критики, которая поднялась в финале.

— Не были готовы к такому уровню недовольства?

— Я понимал, обсуждать работу судей будут, но не ожидал, что этим будут активно заниматься псевдоспециалисты по всем фронтам. Никто не рассуждал об игре и комбинациях.

— Уже закончили разбор финальной серии?

— Да. Большие штрафы были только в первой игре. Думали, что все пройдет спокойнее, но команды вышли, как на последнюю битву, и получили много удалений, еще два больших штрафа пропустили. Именно по той игре в итоге получили официальный запрос — единственный за весь финал. А вот по удалению Зарипова в четвертом матче никто официально не обращался.

— Почему Эдуард Одиньш не судил встречи СКА с «Магниткой»?

— Одиньш вместе с девятью другими арбитрами был номинирован на финал, но получил небольшую травму. Он почти вылечился, и мы планировали его на шестую игру. Те, кто обслуживал серию, порадовали. Не обошлось без помарок, но гиперошибок не допустили.

— Вы даже вышли в эфир с комментаторами перед одним из матчей.

— Об этом попросили они сами. Я не собираюсь отмалчиваться, а, наоборот, иду по пути открытости и буду рассказывать и показывать. Я доволен, как ребята справились с психологическим натиском, ведь они так или иначе читают прессу.

— Запрещаете им читать новости?

— Да. Уверен, что в плей-офф этого делать не надо. В СМИ есть хорошие материалы. Но поражает, когда пишут про судейство, а мне напрямую или через пресс-службу не приходит ни одного вопроса. Предпочитают брать интервью у экспертов, даже не разбирающихся в правилах. Великий шахматист Тигран Петросян однажды заметил: «Чем отличаются шахматы от хоккея? В шахматы умеют играть все, но никто в них не разбирается. В хоккей играть никто не умеет, но разбираются в нем все».

— Речь о предрешенности исхода чемпионата в пользу СКА?

— Дело не в конкретном клубе. У нас свое хозяйство, и думать о клубах — не наше дело. Вместе с федерацией мы приняли стандарт судейства, который разослали всем арбитрам. Раньше нам предлагали прятать свисток «в одно место». Сейчас начали удалять и говорят, что такие штрафы не для плей-офф. Вы уж определитесь! Судьи отталкиваются от правил игры в хоккей. Когда в овертайме дают два удаления подряд, все забывают, какую команду наказали. Когда дают обычные две минуты, сразу начинаются обсуждения. Я понимаю, что это часть работы журналистов, но должна быть грань, которую нельзя переступать. Я читаю канадскую и американскую прессу, в которой пишут исключительно про игру.

— Судьи упоминаются только в статистике.

— И в международном хоккее так заведено. У нас все иначе. Я бы еще мог понять критику, если в конце матча оставляли «5 на 3» или давали удаления, которых не было. Тогда я бы не смог ничего ответить. Я ведь не защищаю судей, а рассказываю вещи исключительно с профессиональной точки зрения. Какой гол бы ни засчитали в НХЛ, в СМИ ни слова о его спорности.

— Там все опасаются значительных штрафов.

— У нас они тоже есть. По регламенту штрафуется клуб, а не конкретное лицо.

— Резонансным стало наказание «Динамо» за высказывание трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.

— Без сомнений, Виталий Семенович — величайший хоккеист и суперпрофессионал, который разбирается во всем. В нашем департаменте его все уважают. Мы наказывали не лично его, а «Динамо» за высказывание вице-президента. Надо разделять эти вещи.

— Бурная реакция наверняка была вызвана прецедентом, с которым ранее не сталкивались?

— Наверняка. Все равно мы существуем для клубов, а не они для нас. По регламенту нельзя обсуждать судейство. Ошибки случаются, но когда начинают искать виноватых, ничего хорошего не выходит.

ПРО ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕГ ГОВОРЯТ СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНЫЕ ВЕЩИ

— Люди привыкли к разному формату судейства в регулярном чемпионате и плей-офф. Как будете менять эту тенденцию?

— Есть общие законы, и мы должны им следовать. Я говорил перед плей-офф, что правила не поменяются по сравнению с регуляркой. Мы ведь соблюдаем ПДД в любое время дня и ночи.

— Крайними остаются арбитры?

— Судьям же не объяснить, когда нужно начать смену этих стандартов. Практика показывает, что с каждой следующей стадией плей-офф хоккей становится чище, потому что уровень мастерства выше. Нас критиковали на первых стадиях, потом стали разжигать в финале. Ничего нового я не услышал. Я всегда анализирую критику, но обидно, когда она необоснованная.

— Порой не только со стороны общественности. Как наладить диалог судей с тренерами?

— К общению с каждым наставником подходим индивидуально и рассказываем об этом судьям на сборах. Особенно, как вести себя с проблемными специалистами. Арбитры знают, на каком расстоянии общаться. Надо строить нормальный диалог. Должна быть грань поведения, и когда ее переходят, это вызывает недоумение. Главный тренер может объяснить свою позицию, но не перегибать палку.

— Клубы еще влияют на рейтинг судей?

— С ноября после совещания с руководителями клубов мы отменили оценки судьям со стороны клубов. Раньше их доля составляла 40%, на каждый клуб по 20%. Большинство команд сказали, что не вправе оценивать судей, потому что каждый профессионал должен заниматься своим делом. Я с ними полностью согласен.

— Как проходит ваша коммуникация?

— Дважды за сезон мы собираемся с руководителями. Я предложил им включиться в работу, поскольку именно они должны вносить предложения по изменению правил. За сезон я не получил ни одного. С нами начинают связываться, только когда с конкретным клубом что-то происходит. Если мы равняемся на НХЛ, то давайте посмотрим, как там работают генменеджеры. А у нас уже девятый год инициатива идет только от департамента судейства.

— Возможно ли создание независимой судейской организации, о чем вы ранее упоминали?

— Независимость означает отдельную организацию с другой юридической формой со своей бухгалтерией. Существуют определенные юридические тонкости. Конечно, мы будем предлагать свои наработки.

— Такая структура наверняка может стать примером для других видов спорта.

— Футбольных коллег иногда жалко, про них говорят по телевизору совершенно непонятные вещи. У хоккейных людей мировоззрение поменялось. Сейчас уже никто не говорит про домашнее или гостевое судейство.

— Получается, общественность стала образованнее?

— Конечно, никто не говорит о коррумпированности или продажности судей, это уже прогресс. Следующая ступень — чтобы люди спокойно воспринимали работу арбитров и не искали дополнительную подоплеку в их решениях. По сравнению с 90-ми поменялись правила, телевидение сделало существенный шаг вперед, и сразу видно, если человек неправильно дает удаления. Надо понимать, что мы наказываем судей деньгами и играми — но это наша внутренняя кухня.

— Думали о публикации этих наказаний и рейтинга?

— Выигрывает команда, проигрывает тренер, а виноват всегда судья. Мы стали публичными, и я не отказываюсь рассказывать об ошибках. Но от публикации штрафов судьи вряд ли будут лучше работать.

МОЖЕМ УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ СУДЕЙ

— Развитием судейства сейчас занимается ФХР?

— С этого года мы выбираем судейскую элиту из списка, который предоставляет ФХР. Вопросами подготовки ведают в федерации, которая с этого сезона запустила судейский учебно-методический центр. Сейчас мы совместно готовим программу по развитию и подготовке кадров. Вероятно, туда может войти пункт о перемещении судей между Высшей лигой и КХЛ. Надо понимать, что они не вырастут в одно мгновение.

— Готовы реабилитировать отстраненных судей Вячеслава Буланова и Якова Деева?

— Кто-то из прессы запустил «утку» об их отстранении. Вопрос решало предыдущее руководство. Яков Деев никогда не был ведущим арбитром — он был в конце второй десятки и сейчас уже работает инспектором. По Буланову — согласен, что он был одним из топовых судей. Никогда не говори «никогда».

— Как оцените уровень иностранных арбитров, работающих в КХЛ?

— Наших хватает, поверьте. Сейчас ведем переговоры со многими иностранными арбитрами, но они складываются нелегко.

— Высокие запросы?

— У них возникает много бытовых вопросов, как и у игроков-легионеров. Кстати, Юри Ренн возглавил судейский корпус в финской лиге, Петер Гебей после года в КХЛ стал главой судейского департамента в Венгерской федерации хоккея. Это признание заслуг нашей лиги.

— После Пола Стюарта не планируете приглашать иностранных экспертов по судейству?

— Ничему новому он не научил. Были интересные вещи, которые потом передал Александр Поляков. Иностранные специалисты требуют большой зарплаты — на эти деньги лучше воспитать десять своих. В этом году их работало достаточно, и в следующем количество можно уменьшить, потому что по качеству они были не лучше наших молодых. В этом вопросе я все-таки националист, скажу честно. Считаю, что нужно собирать лучшие кадры в Европе, в Америке — пока нет, но будущее — только за своими судьями.

— Евгений Ромасько — наш шпион в НХЛ?

— Нельзя его так называть. Просто он нам рассказывал, как устроена система судейства за океаном.

МОЖЕМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МАТЧ-ШТРАФОВ

— Появятся ли в лиге слушания по серьезным нарушениям правил?

— В ближайшее время обсудим эту идею. Когда с хоккеистом разбирают эпизод и выслушивают его разъяснения, это может его дисциплинировать. Надо уложить идею в правовое поле, чтобы понимать, кто будет платить за перелет игрока на заседание в Москву. Все же наши расстояния отличаются от североамериканских. Новшества будут и в самих хоккейных правилах, сейчас общаемся по их поводу с ФХР.

— Раскройте секрет, какие именно.

— Мы можем отказаться от матч-штрафов. В этом году у нас не было ни одного. Людям сложно понять, что 5+20 — это большой и дисциплинарный, а 25 — матч-штраф. По сумме одно и то же, по факту — разные вещи. Наша идея: рассматривать любой большой штраф в СДК, и не важно, пропустили его судьи или нет.

— Планируете ли сделать максимально оперативным разъяснения по запросу тренера?

— Ответственные сразу связываются с пресс-службой, и в этом году все «челленджи» мы выкладывали. Конечно, информация выходит через час-два по окончании матча. С этого сезона мы запустили видеобиблиотеку для команд, куда загружаем видео со спорными ситуациями по матчам. В будущем, если бюджет позволит, хотим все изменения в правилах доносить до команд в виде визуального контента.

— Часто сталкиваетесь с интересными прецедентами?

— На предсезонных турнирах возникали моменты, не описанные в правилах. Игрок вышел «один на один», сзади его зацепили, а он забил гол. Соперник просит «челлендж» на «вне игры», и судья подтверждает офсайд. Давать ли две минуты или штрафной бросок?

— Наказания за драки претерпят изменения?

— Все останется по-прежнему, и руководители клубов довольны, что, даже если в потасовке участвовали хорошие хоккеисты, они максимально получат по пять минут, если нет зачинщика и агрессора.

— Появятся ли технические новинки в следующем сезоне?

— Надеемся, что установим камеры на всех синих линиях. Мы также планируем в тестовом режиме поместить их на верхние планки ворот и посмотрим, во сколько это обойдется клубам. Хотелось бы улучшить качество трансляций из некоторых городов. Порой качество картинки не позволяет увидеть какие-то вещи. Нужно увеличивать количество камер.

— Каковы сейчас ваши рабочие планы?

— В конце июля проведем сборы для судей, сейчас готовим списки и планируем фонд зарплаты судей. Хотелось бы сделать определенный шаг вперед. Все зависит от бюджета, в стране непростая финансовая ситуация.