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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29498996/
20 апреля 2017, 22:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Торпедо» продлило контракты с форвардами Ураковым и Смолиным

Нижегородское «Торпедо» подписало новые контракты с нападающими Кириллом Ураковым и Михаилом Смолиным, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новые соглашения рассчитаны на два сезона.

19-летний Ураков в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 7 (2+5) очков при показателе полезности «+1» и 24 минутах штрафного времени.

19-летний Смолин провёл за «Торпедо» в КХЛ 1 матч, в сезоне-15/16. В нынешнем году он играл за «Саров» в ВХЛ и «Чайку» в МХЛ.

Торпедо НН
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