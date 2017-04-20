«Торпедо» продлило контракты с форвардами Ураковым и Смолиным

19-летний Ураков в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 7 (2+5) очков при показателе полезности «+1» и 24 минутах штрафного времени.



19-летний Смолин провёл за «Торпедо» в КХЛ 1 матч, в сезоне-15/16. В нынешнем году он играл за «Саров» в ВХЛ и «Чайку» в МХЛ.