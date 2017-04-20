«Спартак» с Епанчинцевым: снова в подвал?
Красно-белые объявили фамилию нового главного тренера, с кем вели переговоры с начала марта. Им стал бывший наставник «Сарыарки», выступавший за москвичей с 1993 по 1997 год.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Руководство «Спартака» в очередной раз совершило необъяснимый ход, сделав ставку на специалиста без серьезного опыта самостоятельной работы. За какие заслуги Епанчинцев получает такое доверие в «Спартаке»? Особенно в момент, когда на рынке находятся состоявшиеся специалисты — Федор Канарейкин, Владимир
Точно знаю, что как минимум двое из этого списка с удовольствием пошли бы работать в столичный клуб. Вариант с Канарейкиным одно время казался реальным, а потом был зарублен на верху. Зато всерьез рассматривалась кандидатура Сергея Шепелева, который давно ничего не добивался. По итогу весь переговорный процесс выглядит как минимум странно. Ведь ни одного убедительного довода в пользу назначения Епанчинцева попросту нет. Более того, по нашей информации, некоторые заслуженные ветераны «Спартака» категорически выступали против его кандидатуры.
Разумеется, новый тренер — не злой гений или
Нынешнее решение имеет смысл только в том случае, если столичный клуб уже махнул рукой на следующий сезон и хочет экспериментировать, не ставя перед собой серьезную цель. Хотя два провальных года в исполнении «Спартака» должны по всей логике говорить об обратном. Но за ставку на Германа Титова и Алексея Ярушкина никто ответственности из причастных к этим назначениям людей не понес.
Ладно, место в
Складывается ощущение, что у владельцев клуба результат стоит далеко не на первом месте. Правда, это все смотрится нелогично на фоне того, какую титаническую работу ведет маркетинговая служба, выпрыгивая из штанов, чтобы сделать посещение матчей
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