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20 апреля 2017, 19:53 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Спартак» с Епанчинцевым: снова в подвал?

Красно-белые объявили фамилию нового главного тренера, с кем вели переговоры с начала марта. Им стал бывший наставник «Сарыарки», выступавший за москвичей с 1993 по 1997 год.

Корреспондент СЭ рассуждает о том что ждет <nobr>красно-белых</nobr> под руководством нового главного тренера. Увеличить
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Руководство «Спартака» в очередной раз совершило необъяснимый ход, сделав ставку на специалиста без серьезного опыта самостоятельной работы. За какие заслуги Епанчинцев получает такое доверие в «Спартаке»? Особенно в момент, когда на рынке находятся состоявшиеся специалисты — Федор Канарейкин, Владимир Юрзинов-младший, Андрей Разин. Да и Дмитрий Квартальнов, как был фантастично не выглядел вариант с его приходом, пока находится без работы.

Точно знаю, что как минимум двое из этого списка с удовольствием пошли бы работать в столичный клуб. Вариант с Канарейкиным одно время казался реальным, а потом был зарублен на верху. Зато всерьез рассматривалась кандидатура Сергея Шепелева, который давно ничего не добивался. По итогу весь переговорный процесс выглядит как минимум странно. Ведь ни одного убедительного довода в пользу назначения Епанчинцева попросту нет. Более того, по нашей информации, некоторые заслуженные ветераны «Спартака» категорически выступали против его кандидатуры.

Разумеется, новый тренер — не злой гений или какой-то проходимец. Нормальный мужик, который, как говорят, умеет выстраивать хорошие личные отношения с игроками. В качестве главного тренера он поработал в МХЛ и ВХЛ. Это можно назвать хорошей практикой, позволившей прогрессировать ему как специалисту, если у него за душой были бы серьезные достижения. Но Кубок Харламова и Кубок мира среди молодежных команд МХК «Спартак» выиграл соответственно с Олегом Браташом и Владимиром Тюриковым, а Епанчинцев трудился при них только ассистентом. «Сарыарка» — один из самых богатых клубов ВХЛ — вылетел текущей весной уже в первом раунде плей-офф. Этого, согласитесь, мало, чтобы претендовать на ключевое место в команде, рассчитывающей чего-то добиться.

Нынешнее решение имеет смысл только в том случае, если столичный клуб уже махнул рукой на следующий сезон и хочет экспериментировать, не ставя перед собой серьезную цель. Хотя два провальных года в исполнении «Спартака» должны по всей логике говорить об обратном. Но за ставку на Германа Титова и Алексея Ярушкина никто ответственности из причастных к этим назначениям людей не понес.

Ладно, место в плей-офф завоевать тяжело. Конкуренция на Западе высока, финансы у клуба ограничены, но разве это мешает при правильной работе создать задел на будущее? Однако за это время в основном составе закрепился всего один молодой игрок из системы клуба — защитник Провольнев. Совершенно не растут Дыбленко, Шмелев, Сорокин, Лещенко. Хотя они и по молодежным сборным поиграли, а последний даже на Евротуре засветился.

Складывается ощущение, что у владельцев клуба результат стоит далеко не на первом месте. Правда, это все смотрится нелогично на фоне того, какую титаническую работу ведет маркетинговая служба, выпрыгивая из штанов, чтобы сделать посещение матчей красно-белых приятным и запоминающимися для зрителей. Если бы такие же усилия прикладывались непосредственно к спортивной составляющей, то красно-белые как минимум должны были биться за выход в полуфинал Западной конференции. Сейчас налицо все признаки того — от тренерского назначения до невнятной селекции — что и в следующем сезоне прославленная в далеком прошлом команда будет обитать в турнирном подвале.

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Новости КХЛ

Тренер Епанчинцев хотел бы пригласить в «Спартак» некоторых хоккеистов «Сарыарки»

Тренер Епанчинцев хотел бы пригласить в «Спартак» некоторых хоккеистов «Сарыарки»

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Вадим Епанчинцев пригласил бы в московскую команду одного-двух игроков карагандинского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка», который он возглавлял ранее. Об этом Епанчинцев рассказал ТАСС.
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