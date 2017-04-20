«Спартак» с Епанчинцевым: снова в подвал?

Руководство «Спартака» в очередной раз совершило необъяснимый ход, сделав ставку на специалиста без серьезного опыта самостоятельной работы. За какие заслуги Епанчинцев получает такое доверие в «Спартаке»? Особенно в момент, когда на рынке находятся состоявшиеся специалисты — Федор Канарейкин, Владимир Юрзинов-младший, Андрей Разин. Да и Дмитрий Квартальнов, как был фантастично не выглядел вариант с его приходом, пока находится без работы.

Точно знаю, что как минимум двое из этого списка с удовольствием пошли бы работать в столичный клуб. Вариант с Канарейкиным одно время казался реальным, а потом был зарублен на верху. Зато всерьез рассматривалась кандидатура Сергея Шепелева, который давно ничего не добивался. По итогу весь переговорный процесс выглядит как минимум странно. Ведь ни одного убедительного довода в пользу назначения Епанчинцева попросту нет. Более того, по нашей информации, некоторые заслуженные ветераны «Спартака» категорически выступали против его кандидатуры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вадим Епанчинцев - новый главный тренер «Спартака»! <a href="https://t.co/WVUKjod8ut">https://t.co/WVUKjod8ut</a> <a href="https://t.co/sFZd7kPbwh">pic.twitter.com/sFZd7kPbwh</a></p>— Спартак Москва (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/855024572898390016">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Разумеется, новый тренер — не злой гений или какой-то проходимец. Нормальный мужик, который, как говорят, умеет выстраивать хорошие личные отношения с игроками. В качестве главного тренера он поработал в МХЛ и ВХЛ. Это можно назвать хорошей практикой, позволившей прогрессировать ему как специалисту, если у него за душой были бы серьезные достижения. Но Кубок Харламова и Кубок мира среди молодежных команд МХК «Спартак» выиграл соответственно с Олегом Браташом и Владимиром Тюриковым, а Епанчинцев трудился при них только ассистентом. «Сарыарка» — один из самых богатых клубов ВХЛ — вылетел текущей весной уже в первом раунде плей-офф. Этого, согласитесь, мало, чтобы претендовать на ключевое место в команде, рассчитывающей чего-то добиться.

Нынешнее решение имеет смысл только в том случае, если столичный клуб уже махнул рукой на следующий сезон и хочет экспериментировать, не ставя перед собой серьезную цель. Хотя два провальных года в исполнении «Спартака» должны по всей логике говорить об обратном. Но за ставку на Германа Титова и Алексея Ярушкина никто ответственности из причастных к этим назначениям людей не понес.

Ладно, место в плей-офф завоевать тяжело. Конкуренция на Западе высока, финансы у клуба ограничены, но разве это мешает при правильной работе создать задел на будущее? Однако за это время в основном составе закрепился всего один молодой игрок из системы клуба — защитник Провольнев. Совершенно не растут Дыбленко, Шмелев, Сорокин, Лещенко. Хотя они и по молодежным сборным поиграли, а последний даже на Евротуре засветился.