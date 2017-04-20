Тренер Епанчинцев хотел бы пригласить в «Спартак» некоторых хоккеистов «Сарыарки»

В четверг Епанчинцев был назначен главным тренером «Спартака», он подписал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. В его тренерский штаб вошли Виктор Костюченок, Андрей Потайчук и Стефан Перссон.

«Игроков, которые на контрактах в “Сарыарке”, мы не имеем права подписывать, они нужны тому клубу, но я взял бы с удовольствием одного-двух с собой. Молодые хоккеисты “Спартака” сейчас тренируются, я на них смотрю, хорошо их знаю, так как работал с ними два года назад, они сейчас возмужали. Никаких проблем не возникнет», — сказал Епанчинцев.

«Игроки, которые в “Спартаке” на контракте, остаются в команде, с остальными находимся в стадии переговоров. 30 апреля истекают соглашения, после этого будет виден какой- то определенный состав, костяк остается, будет привлекаться молодежь, так что двери открыты, все будет по спортивному принципу. Каждую позицию хотелось бы усилить — пригласить хорошего защитника атакующего плана, который бы хорошо играл как в атаке, так и в защите. Также хотелось бы посмотреть линию нападения, с Алексеем Юрьевичем Жамновым (генменеджер “Спартака” — прим. ТАСС) разговариваем каждый день», — отметил тренер.

Также он рассказал, что в команде появится новый тренер по физподготовке.