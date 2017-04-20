Епанчинцев назначен главным тренером ХК «Спартак»
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вадим Епанчинцев назначен на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в
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