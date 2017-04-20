Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29490456/
20 апреля 2017, 11:57 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Спартак» объявил об уходе и. о. главного тренера Ярушкина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Алексей Ярушкин покинул хоккейный клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также тренерский штаб покинули Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также в новый тренерский штаб команды не войдут помощники Ярушкина — Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Тренер вратарей Стефан Перссон продолжит работу в новом тренерском штабе.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял 13-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не вышел в плей-офф.

Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Агент: Защитник «Спартака» Дыбленко получил серьезное предложение из НХЛ

Агент: Защитник «Спартака» Дыбленко получил серьезное предложение из НХЛ

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник московского «Спартака» Ярослав Дыбленко получил серьезное предложение из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Гари Гринстин.
Еще 7 новостей  Все новости
20 апреля

ХК "Спартак" объявил об уходе и. о. главного тренера Ярушкина

Дисквалификация бегуньи Кривошапки лишит сборную РФ победы в общем зачете ЧМ-2013 в Москве

Резервный пилот "Рено" Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при России