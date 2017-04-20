ХК «Спартак» объявил об уходе и. о. главного тренера Ярушкина

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Также в новый тренерский штаб команды не войдут помощники Ярушкина — Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Тренер вратарей Стефан Перссон продолжит работу в новом тренерском штабе.