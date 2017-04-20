Агент: Защитник «Спартака» Дыбленко получил серьезное предложение из НХЛ
МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник московского «Спартака» Ярослав Дыбленко получил серьезное предложение из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Гари Гринстин.
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«Дыбленко поступило квалификационное предложение от “Спартака”, будем рассматривать. Ему также поступило серьезное предложение из НХЛ. Им заинтересовались, это приятно. Окончательное решение останется за хоккеистом», — сказал собеседник ТАСС.
В минувшем сезоне Дыбленко провел за «Спартак» 51 игру, в которой набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Текущий контракт 23-летнего защитника истекает 30 апреля.
По итогам регулярного сезона «Спартак» занял 13-е место в Западной конференции и не смог пробиться в
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