Агент: Защитник «Спартака» Дыбленко получил серьезное предложение из НХЛ

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«Дыбленко поступило квалификационное предложение от “Спартака”, будем рассматривать. Ему также поступило серьезное предложение из НХЛ. Им заинтересовались, это приятно. Окончательное решение останется за хоккеистом», — сказал собеседник ТАСС.

В минувшем сезоне Дыбленко провел за «Спартак» 51 игру, в которой набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Текущий контракт 23-летнего защитника истекает 30 апреля.