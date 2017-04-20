Что ждет КХЛ?

Девятый сезон КХЛ закончился — пришла пора подводить итоги. Руководство лиги в лице президента Дмитрия Чернышенко пока ограничилось лишь кратким заявлением: завершившийся чемпионат был неожиданно назван «самым интересным». Но с точки зрения интриги — того, что лучше всего продает любое соревнование, — сезон в реальности вышел скучноватым и предсказуемым. Отрицать это странно: всего два поражения СКА в плей-офф на пути к Кубку Гагарина — новый антирекорд в истории КХЛ.

Доминирование петербургского клуба в плей-офф хорошо для его болельщиков и руководства, одновременно занимающего высшие посты в КХЛ. Здорово ли это для развития самой лиги — вопрос риторический. У Чернышенко, правда, не могло быть иного выбора, кроме как дать сезону положительную оценку. Не станешь же ты разносить в пух и прах себя самого за свою деятельность? Похожими дежурными репликами сопровождаются церемонии закрытия Олимпиад вне зависимости от того, насколько успешно прошли Игры. Но сейчас это выглядело, мягко говоря, лукавством.

Чернышенко также заявил о готовности к обсуждению новой семилетней стратегии КХЛ. Предыдущая была рассчитана на три года и, по его словам, полностью выполнена. Вдаваться во все детали не имеет смысла, но мне запомнился из нее такой момент. О том, что хоккей должен ассоциироваться с фразой про «спорт номер один». Нынешнее положение дел этого никак не подтверждает. Телерейтинги и вовсе говорят об обратном. Памятна история о снятии с показа матча сборной России на Кубке Первого канала, а интерес к обычным играм регулярного чемпионата, по отзывам коллег с телевидения, был крайне низким. Возможно, что-то поменялось в плей-офф. Подождем всех цифр. Но есть большие сомнения в улучшении рейтингов в Кубке Гагарина, ведь победы гегемона в одну калитку — плохая реклама любой лиге. Задача руководства КХЛ — сделать так, чтобы подобные истории не повторялись.

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Не соглашусь с оценкой многих своих коллег, заявивших, что нынешний сезон получился худшим в истории КХЛ. Нет, не худший. Он был заурядным. В памяти, как правило, остается только хорошее. Шесть лет назад титул выиграл не менее мощный по возможностям «Салават Юлаев». Чего стоит только четвертая (!) тройка Клепиш — Свитов — Сапрыкин? А ведь в команде были еще Радулов, Торесен, Кольцов, Григоренко, Калинин, Зиновьев, Кутейкин, Виктор и Вячеслав Козловы.

Третий вратарь уфимцев Еременко в двух последующих сезонах в «Динамо» стал самым ценным игроком Кубка Гагарина. Настоящая команда мечты, перед которой СКА с находящимися на закате карьеры Дацюком и Ковальчуком где-то даже меркнет. «Салават» тогда тоже возглавлял главный тренер сборной — Вячеслав Быков. Судейские решения, которые принимались в пользу уфимцев по ходу того розыгрыша Кубка Гагарина, казались более спорными, чем сейчас. Оставшийся незамеченным пас рукой Александра Радулова в первой игре серии с «Магниткой», ставший голевым, или в высшей степени сомнительное удаление — 5+20 — нападающего «Атланта» Федора Федорова в одном из матчей финала. Страшно подумать, какой реакция была бы, если в пользу петербуржцев ошиблись таким образом.

Сейчас еще не все так плохо. Но к позитивной динамике предпосылок не видно. Единственная интрига следующего сезона, если не брать во внимание Олимпиаду, проста. Сможет ли обновленный ЦСКА, с другим тренером и ватагой ярких новичков, побороться с петербуржцами? Совсем не густо для лиги с почти тремя десятками клубов.

Предыдущий президент лиги Александр Медведев разбирался в предмете, генерировал массу идей и навязывал свою волю остальным, что в российских условиях работает лучше. Указания сверху всегда имеют больше шансов быть выполненными, чем инициативы с мест. Мы могли со скепсисом относиться к иногда наивным, иногда популистским заявлениям Медведева и других больших фигур КХЛ его эпохи, но в их действиях чувствовалась перспектива, а лично Александру Ивановичу хотелось верить.

Открытие платежных ведомостей, готовность первых лиц к диалогу, амбициозные планы — это все появилось при нем. Да и разговаривать на равных с НХЛ хоккейная Россия начала именно тогда. Сейчас КХЛ становится, как и когда-то раньше суперлига, придатком НХЛ, куда игроки срываются при первой возможности. И это не только вопрос денег. Разве Панарину, Радулову, Зайцеву, Слепышеву и Бучневичу не сулили миллионы здесь?

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Спешное включение «Куньлуня» в КХЛ в итоге оказалось не таким уж и плохим шагом, особенно если от сотрудничества с китайской стороны будет получена какая-то выгода. Но в остальном с интересными идеями наблюдаются проблемы. Слухи о возможном исключении «Югры» и «Кузни» кажутся стрельбой по воробьям. К тому же бессмысленной и вредной.

Но выдвигать претензии Чернышенко лично — пустое занятие. Он, как и Гэри Бэттмен в НХЛ, занимает пост наемного менеджера и пытается воплощать в жизнь идеи руководителей клубов. За океаном это внушительная сила, недавно продавившая отказ энхаэловцев от участия в Олимпиаде-2018. К данному решению здравомыслящий человек отнесется отрицательно, но поймет, что сторонники непопулярного хода думают в первую очередь о себе. Точнее, о лиге.

В России этот подход не работает, поскольку коллегиальное решение владельцы и менеджеры команд сформировать не могут. Как правило, один-два самых богатых и авторитетных с точки зрения административного ресурса клуба продавливают с незначительными корректировками свое мнение.

О появлении настолько независимого человека в руководстве КХЛ, каким был Медведев, сейчас речи не идет. А такая фигура не помешала бы. Ходят слухи, что возможен вариант с заменой Чернышенко на Валерия Каменского. Правда, разного рода вбросы о том, что у лиги появится новый президент, периодически появляются уже минимум два года.

Наиболее вероятным кажется развитие событий, при котором все останется как есть. И тогда даже любопытно, как через год руководители охарактеризуют новый сезон? Неужели он получится еще более «интересным»?

Михаил ЗИСЛИС.