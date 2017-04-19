Кокарев и Горовиков покидают московское «Динамо»
Как стало известно корреспонденту «Советского спорта», московское «Динамо» рассталось с двумя опытными игроками — Константином Горовиковым и Денисом Кокаревым.
39-летний Горовиков выступал за «Динамо» с 2010 года. 31 апреля у форварда истекал срок очередного контракта с клубом. В среду стало известно, что подписывать с Константином новый договор клуб не намерен.
31-летний Кокарев выступал за «Динамо» также с 2010 года. И имел на руках действующий контракт с
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