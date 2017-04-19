Бремя первых: «Динамо» созрело для новых побед

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РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЛУЧШИЕ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА.

Минувший регулярный чемпионат бело-голубые завершили на третьем месте в Западной конференции, пропустив вперед лишь два мощных армейских клуба. Да и на Востоке больше очков, чем «Динамо», сумела набрать лишь «Магнитка».

При этом надо отметить, что в декабре команда не избежала турнирного спада, однако затем сумела нащупать свою игру и после Нового года выдала рекордный для КХЛ финишный марш-бросок. 12 побед в 14 матчах января и февраля!

ПЛЕЙ-ОФФ

БИЛИСЬ НЕ ХУЖЕ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНА.

В первом раунде Кубка Гагарина динамовцы столкнулись с весьма амбициозным соперником — нижегородским «Торпедо», не менее бело-голубых жаждавшим пройти дальше.

Эта серия стала настоящей битвой характеров и проверкой обеих команд на прочность. Ведь четыре первых ее поединка закончились овертаймами. И в трех из них победу отпраздновали бело-голубые, продемонстрировав в самые тяжелые и нервные моменты матча сплоченность и хладнокровие.

В итоге жесточайшее противостояние с нижегородцами закончилось уверенной победой москвичей — 4−1.

Во втором раунде турнирная судьба свела динамовцев уже с будущим победителем Кубка Гагарина — СКА. И борьба в этой серии была столь же ожесточенной.

Наверное, стоит отметить, что, кроме «Динамо», только победителю Восточной конференции «Магнитки» удалось нанести питерским армейцам поражение в матче плей-офф.

И только «Динамо» заставило СКА отыгрываться по ходу серии в нынешнем плей-офф. Кстати, по мнению ряда экспертов, питерцы сумели это сделать не без помощи судей.

ЮБИЛЕЙ

НАШ ХОККЕЙ НАЧАЛСЯ С ЧЕМПИОНСТВА «ДИНАМО».

В прошедшем сезоне, а если конкретно — 22 ноября 2016 года ХК «Динамо» отпраздновал свое 70-летие! Ведь именно с него, старейшего российского клуба, и началась, по сути, в 1946 году великая история нашего хоккея.

Напомним, что самую первую шайбу в стартовом чемпионате СССР по хоккею забросил играющий тренер бело-голубых Аркадий Иванович Чернышев.

И этот факт вовсе не был случайным стечением обстоятельств. Ведь именно «Динамо» в январе 1947-го стало первым чемпионом нашей страны.

Успехи динамовцев очень быстро приобрели и международный размах! Под руководством Чернышева сборная СССР впервые стала чемпионом в 1954 году, хотя впервые выступала на первенстве планеты. А в 1956 году также с мудрым наставником «Динамо» во главе впервые выиграла и Олимпийские игры.

Потом у нас в стране были и другие лидеры. Но все они уже равнялись на ту высокую планку, которую установили динамовцы.

ПРОЕКТ ГОДА

ОТ ЧЕРНЫШЕВА ДО ОВЕЧКИНА.

В юбилейном сезоне московский клуб предложил своим болельщикам уникальный проект — определить сборную «Динамо» на все времена, собрав в нее лучших тренеров и игроков за долгую 70-летнюю историю. Трех тренеров, трех вратарей и четыре пятерки полевых игроков.

Голосование, в котором каждому ее участнику предстояло сделать очень непростой выбор, продолжалось несколько месяцев. И, наконец, символическая сборная была определена. Вот как она выглядит.

ТРЕНЕРЫ

Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов.

ВРАТАРИ

Владимир Мышкин, Виталий Еремеев, Александр Еременко.

ЗАЩИТНИКИ

Валерий Васильев, Виталий Давыдов, Василий Первухин, Зинэтула Билялетдинов, Сергей Вышедкевич, Дарюс Каспарайтис, Александр Карповцев, Алексей Трощинский.

НАПАДАЮЩИЕ

Александр Мальцев, Владимир Голиков, Александр Голиков, Владимир Юрзинов, Сергей Светлов, Анатолий Семенов, Сергей Яшин, Алексей Ковалев, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Александр Овечкин, Леонид Комаров.

ЧУДО НА ЛЬДУ

ДАЛЬНОБОЙНЫЕ БРОСКИ КУТЕЙКИНА.

В этом сезоне динамовцы отметились не только юбилеем, но и удивительными личными рекордами.

К примеру, голкипер бело-голубых Александр Еременко установил новый клубный рекорд по числу сухих матчей за «Динамо» — 54! Он опередил нынешнего тренера вратарей московского клуба Виталия Еремеева, на счету которого было 53 «сухаря». Всего же на счету Александра 81 матч, в котором он не позволял соперникам распечатать свои ворота.

А вот форвард Константин Горовиков перевалили в этом сезоне за отметку в 1100 матчей. Вот уж настоящий «горец» КХЛ! При этом 39-летний нападающий заявил, что вешать коньки на гвоздь не собирается, поскольку хоккей ему пока только в радость. И, если, конечно, бог даст, он готов играть хоть до отметки в 3000 матчей.

Но больше всех поразил в плей-офф динамовский защитник Андрей Кутейкин. Понятно, что шайбы с центра площадки в ворота нет-нет, да и залетают. Но вот чтобы регулярно забивать такие голы в плей-офф, да еще и в решающие моменты матча….

Вряд ли кто-нибудь поверил бы в это перед стартом нынешнего Кубка Гагарина. Но Кутейкин забросил в плей-офф три шайбы. И все три — от красной линии!

Это феноменальный результат. Если же еще вспомнить, что ворота «Торпедо» Андрей поразил в овертайме, а голкипера СКА и сборной Финляндии Микко Коскинена пробивал с центра поля в двух матчах кряду… То это просто какая-то ненаучная фантастика!

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ЗА НОВЫМ КУБКОМ — С ВОРОБЬЕВЫМ.

В целом бело-голубые выдали весьма приличный сезон. Но для «Динамо» быть не первым — достаточный повод для того, что в команде пришло время что-то менять.

Сергей Орешкин, на протяжении двух последних сезонов руководивший «Динамо», уходит из команды. Не потому, что проявил себя плохо. А потому что московский клуб всегда стремится быть первым.

И если он не бьется в финале, значит, что-то надо менять и вновь двигаться вперед, на привычную для себя вершину.

Поэтому в апреле команду возглавил хорошо известный в «Динамо» молодой специалист Владимир Воробьев. Который в составе бело-голубых становился дважды чемпионом страны, а с 2015 года работает тренером в московском клубе, прекрасно знает нынешний состав и видит, где и чем усилить его игру.

С ним «Динамо» и начнет новый сезон — в погоне за новыми рекордами и очередным чемпионским Кубком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«МЫ ВСЕГДА ЧТИЛИ СВОЮ ИСТОРИЮ».

— В этом сезоне московское «Динамо» отпраздновало 70-летний юбилей. Мы всегда чтили свою историю, и поэтому нам было важно, чтобы в этот праздник все болельщики вспомнили вехи нашего становления и развития. Для этого мы на сайте публиковали статьи о ветеранах, устроили торжественный день «Динамо», где чествовали наших заслуженных игроков, определили символическую сборную «Динамо».

На матчах мы делали все возможное, чтобы болельщики почувствовали истинный динамовский дух и прикоснулись к истории. Спасибо всем болельщикам, что приходили на матчи и поддерживали команду. В будущем планируем сделать посещение наших матчей еще более праздничным и ярким.

Алексей БОРИСОВ, руководитель отдела маркетинга и рекламы ХК «Динамо» (Москва).