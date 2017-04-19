Бремя первых: «Динамо» созрело для новых побед
«Советский спорт» вспоминает самые яркие моменты выступления московского клуба в юбилейном для
бело-голубых сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ЛУЧШИЕ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА.
Минувший регулярный чемпионат
При этом надо отметить, что в декабре команда не избежала турнирного спада, однако затем сумела нащупать свою игру и после Нового года выдала рекордный для КХЛ финишный
ПЛЕЙ-ОФФ
БИЛИСЬ НЕ ХУЖЕ
В первом раунде Кубка Гагарина динамовцы столкнулись с весьма амбициозным соперником — нижегородским «Торпедо», не менее
Эта серия стала настоящей битвой характеров и проверкой обеих команд на прочность. Ведь четыре первых ее поединка закончились овертаймами. И в трех из них победу отпраздновали
В итоге жесточайшее противостояние с нижегородцами закончилось уверенной победой москвичей — 4−1.
Во втором раунде турнирная судьба свела динамовцев уже с будущим победителем Кубка Гагарина — СКА. И борьба в этой серии была столь же ожесточенной.
Наверное, стоит отметить, что, кроме «Динамо», только победителю Восточной конференции «Магнитки» удалось нанести питерским армейцам поражение в матче
И только «Динамо» заставило СКА отыгрываться по ходу серии в нынешнем
ЮБИЛЕЙ
НАШ ХОККЕЙ НАЧАЛСЯ С ЧЕМПИОНСТВА «ДИНАМО».
В прошедшем сезоне, а если конкретно — 22 ноября 2016 года ХК «Динамо» отпраздновал свое 70-летие! Ведь именно с него, старейшего российского клуба, и началась, по сути, в 1946 году великая история нашего хоккея.
Напомним, что самую первую шайбу в стартовом чемпионате СССР по хоккею забросил играющий тренер
И этот факт вовсе не был случайным стечением обстоятельств. Ведь именно «Динамо» в январе 1947-го стало первым чемпионом нашей страны.
Успехи динамовцев очень быстро приобрели и международный размах! Под руководством Чернышева сборная СССР впервые стала чемпионом в 1954 году, хотя впервые выступала на первенстве планеты. А в 1956 году также с мудрым наставником «Динамо» во главе впервые выиграла и Олимпийские игры.
Потом у нас в стране были и другие лидеры. Но все они уже равнялись на ту высокую планку, которую установили динамовцы.
ПРОЕКТ ГОДА
ОТ ЧЕРНЫШЕВА ДО ОВЕЧКИНА.
В юбилейном сезоне московский клуб предложил своим болельщикам уникальный проект — определить сборную «Динамо» на все времена, собрав в нее лучших тренеров и игроков за долгую 70-летнюю историю. Трех тренеров, трех вратарей и четыре пятерки полевых игроков.
Голосование, в котором каждому ее участнику предстояло сделать очень непростой выбор, продолжалось несколько месяцев. И, наконец, символическая сборная была определена. Вот как она выглядит.
ТРЕНЕРЫ
Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов.
ВРАТАРИ
Владимир Мышкин, Виталий Еремеев, Александр Еременко.
ЗАЩИТНИКИ
Валерий Васильев, Виталий Давыдов, Василий Первухин, Зинэтула Билялетдинов, Сергей Вышедкевич, Дарюс Каспарайтис, Александр Карповцев, Алексей Трощинский.
НАПАДАЮЩИЕ
Александр Мальцев, Владимир Голиков, Александр Голиков, Владимир Юрзинов, Сергей Светлов, Анатолий Семенов, Сергей Яшин, Алексей Ковалев, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Александр Овечкин, Леонид Комаров.
ЧУДО НА ЛЬДУ
ДАЛЬНОБОЙНЫЕ БРОСКИ КУТЕЙКИНА.
В этом сезоне динамовцы отметились не только юбилеем, но и удивительными личными рекордами.
К примеру, голкипер
А вот форвард Константин Горовиков перевалили в этом сезоне за отметку в 1100 матчей. Вот уж настоящий «горец» КХЛ! При этом 39-летний нападающий заявил, что вешать коньки на гвоздь не собирается, поскольку хоккей ему пока только в радость. И, если, конечно, бог даст, он готов играть хоть до отметки в 3000 матчей.
Но больше всех поразил в
Вряд ли
Это феноменальный результат. Если же еще вспомнить, что ворота «Торпедо» Андрей поразил в овертайме, а голкипера СКА и сборной Финляндии Микко Коскинена пробивал с центра поля в двух матчах кряду… То это просто
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
ЗА НОВЫМ КУБКОМ — С ВОРОБЬЕВЫМ.
В целом
Сергей Орешкин, на протяжении двух последних сезонов руководивший «Динамо», уходит из команды. Не потому, что проявил себя плохо. А потому что московский клуб всегда стремится быть первым.
И если он не бьется в финале, значит,
Поэтому в апреле команду возглавил хорошо известный в «Динамо» молодой специалист Владимир Воробьев. Который в составе
С ним «Динамо» и начнет новый сезон — в погоне за новыми рекордами и очередным чемпионским Кубком.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«МЫ ВСЕГДА ЧТИЛИ СВОЮ ИСТОРИЮ».
— В этом сезоне московское «Динамо» отпраздновало 70-летний юбилей. Мы всегда чтили свою историю, и поэтому нам было важно, чтобы в этот праздник все болельщики вспомнили вехи нашего становления и развития. Для этого мы на сайте публиковали статьи о ветеранах, устроили торжественный день «Динамо», где чествовали наших заслуженных игроков, определили символическую сборную «Динамо».
На матчах мы делали все возможное, чтобы болельщики почувствовали истинный динамовский дух и прикоснулись к истории. Спасибо всем болельщикам, что приходили на матчи и поддерживали команду. В будущем планируем сделать посещение наших матчей еще более праздничным и ярким.
Алексей БОРИСОВ, руководитель отдела маркетинга и рекламы ХК «Динамо» (Москва).