Епанчинцев подтвердил, что может стать новым главным тренером ХК «Спартак»
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вадим Епанчинцев ведет переговоры с московским хоккейным клубом «Спартак» о работе главным тренером команды. Об этом 41-летний специалист сказал ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в среду издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство
Епанчинцев с 2015 года работал помощником главного тренера казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка», а в середине октября того же года возглавил команду. Под его руководством карагандинская команда в 2016 году дошла до полуфинала ВХЛ, а в этом году заняла третье место в чемпионате, но уступила в
После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера «Спартака» исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter