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19 апреля 2017, 13:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Епанчинцев подтвердил, что может стать новым главным тренером ХК «Спартак»

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вадим Епанчинцев ведет переговоры с московским хоккейным клубом «Спартак» о работе главным тренером команды. Об этом 41-летний специалист сказал ТАСС.

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Ранее в среду издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство красно-белых подпишет контракт с Епанчинцевым в четверг. На вопрос, действительно ли ведутся переговоры, тренер ответил: «Да, но давайте дождемся завтра. Сроки соглашения? Повторю, дождитесь завтра».

Епанчинцев с 2015 года работал помощником главного тренера казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка», а в середине октября того же года возглавил команду. Под его руководством карагандинская команда в 2016 году дошла до полуфинала ВХЛ, а в этом году заняла третье место в чемпионате, но уступила в плей-офф во втором раунде.

После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера «Спартака» исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

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