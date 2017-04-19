Епанчинцев подтвердил, что может стать новым главным тренером ХК «Спартак»

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Ранее в среду издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство красно-белых подпишет контракт с Епанчинцевым в четверг. На вопрос, действительно ли ведутся переговоры, тренер ответил: «Да, но давайте дождемся завтра. Сроки соглашения? Повторю, дождитесь завтра».

Епанчинцев с 2015 года работал помощником главного тренера казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка», а в середине октября того же года возглавил команду. Под его руководством карагандинская команда в 2016 году дошла до полуфинала ВХЛ, а в этом году заняла третье место в чемпионате, но уступила в плей-офф во втором раунде.