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19 апреля 2017, 13:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Спартак» продлил контракт с нападающим Куваевым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с форвардом Александром Куваевым.

Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между 23-летним нападающим и московским клубом рассчитано на один сезон и является двусторонним.

В минувшем сезоне Куваев провёл за «Спартак» 22 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и не набрал очков. Действие предыдущего соглашения между игроком и московским клубом Континентальной хоккейной лиги истекало 30 апреля 2017 года.

Спартак
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