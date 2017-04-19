Тест: насколько хорошо ты следил за прошедшим сезоном КХЛ?
Чьи рекорды бил Мозякин, кто стал самым молодым тренером, где была лучшая посещаемость — вспомни моменты прошлого сезона КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Девятый сезон КХЛ подошёл к концу. В финале розыгрыше Кубка Гагарина петербургский СКА оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» и во второй раз в своей истории стал обладателем кубка.
Прошедший сезон оставил неоднозначное впечатление.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter