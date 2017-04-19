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19 апреля 2017, 12:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Тест: насколько хорошо ты следил за прошедшим сезоном КХЛ?

Чьи рекорды бил Мозякин, кто стал самым молодым тренером, где была лучшая посещаемость — вспомни моменты прошлого сезона КХЛ.

Чьи рекорды бил <span class=error>Мозякин</span> кто стал самым молодым тренером где была лучшая посещаемость — вспомни моменты прошлого сезона <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Девятый сезон КХЛ подошёл к концу. В финале розыгрыше Кубка Гагарина петербургский СКА оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» и во второй раз в своей истории стал обладателем кубка.

Прошедший сезон оставил неоднозначное впечатление. Кто-то считает его лучшим сезоном в истории лиги, другие придерживаются иного мнения. Были приятные моменты, что-то могло сложиться лучше. Время проверить свои знания: насколько внимательно вы следили за прошедшим сезоном лиги, помните ли тренерские отставки, рекорды, а также курьёзы года.
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