Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29478395/
19 апреля 2017, 12:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Стасенко остаётся в «Северстали»

«Северсталь» подписала новый контракт с защитником Николаем Стасенко.

Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон. Действие предыдущего соглашения между игроком и клубом истекало 30 апреля 2017 года.

В активе Стасенко в прошедшем сезоне 10 (2+8) очков в 57 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за «Северсталь». Показатель полезности защитника череповецкой команды составил «+6».

Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеисты «Северстали» Кагарлицкий и Стасенко останутся в клубе

Хоккеисты череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий и Николай Стасенко в ближайшее время подпишут новые контракты и останутся в клубе, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.
Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Назначен судья на ближайший матч "Спартака"

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков