Защитник Стасенко остаётся в «Северстали»

Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон. Действие предыдущего соглашения между игроком и клубом истекало 30 апреля 2017 года.

В активе Стасенко в прошедшем сезоне 10 (2+8) очков в 57 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за «Северсталь». Показатель полезности защитника череповецкой команды составил «+6».