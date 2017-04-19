ХК «Трактор» продлил контракты с форвардами Юрием Петровым и Черниковым

Петров и Черников перешли в «Трактор» в мае прошлого года из омского «Авангарда» в результате обмена. Петров в сезоне-2016/17 провел в КХЛ 63 матча (в регулярном чемпионате и плей-офф), отметившись 15 баллами за результативность (9 голов и 6 передач), в активе Черникова 17 очков (7+10) в 65 матчах.

«Контракты с нападающими Александром Черниковым и Юрием Петровым продлены на один сезон», — сообщил собеседник агентства.