ХК «Трактор» продлил контракты с форвардами Юрием Петровым и Черниковым
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты Александр Черников и Юрий Петров в сезоне-2017/18 продолжат играть за челябинский «Трактор», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Петров и Черников перешли в «Трактор» в мае прошлого года из омского «Авангарда» в результате обмена. Петров в сезоне-2016/17 провел в КХЛ 63 матча (в регулярном чемпионате и плей-офф), отметившись 15 баллами за результативность (9 голов и 6 передач), в активе Черникова 17 очков (7+10) в 65 матчах.
«Контракты с нападающими Александром Черниковым и Юрием Петровым продлены на один сезон», — сообщил собеседник агентства.
«Трактор» в сезоне-2016/17 со счетом 2−4 в серии уступил астанинскому «Барысу» в первом раунде
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