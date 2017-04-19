Магнитогорскому «Металлургу» после поражения от СКА необходимо обновление
Проиграв СКА в финале Кубка Гагарина, «Магнитка» вновь заставила говорить о перестройке. Нужно ли отказываться от Мозякина и Зарипова?
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«Магнитка» — удивительная команда. Не только тем, что существует в маленьком рабочем городе и живёт, по сути, на частные деньги. В этом состоянии команда с Южного Урала пребывает не один десяток лет, к такому положению дел мы привыкнуть успели. Поражает другое. За последние четыре года магнитогорский «Металлург» взял два кубка Гагарина, проиграв всего две серии
По большому счёту, сейчас начинаются те же самые разговоры, что и весной 2015 года, когда действующие чемпионы сенсационно вылетели во втором раунде, проиграв «Сибири». Тогда Андрей Скабелка сумел настолько сковать по рукам и ногам лидеров «Металлурга», что те просто забыли, как забивать в равных составах. Вдруг выяснилось, что если играть против Мозякина и Зарипова плотно и жёстко, то эффективны они будут исключительно в большинстве. Тогда же обнажились проблемы с глубиной состава. Закрой первое звено — и дело в шляпе.
На первый взгляд, поражение от СКА в финале Кубка Гагарина — не бог весть какая трагедия. Клуб из
Очевидно, что в межсезонье «Магнитка» отпустит Томми Санталу, который изначально приглашался на роль пожарного. Должно произойти
Четыре года назад «Ак Барс», точно так же коллекционировавший кубки Гагарина, решился на коренную перестройку. Решение было принято радикальное и жёсткое: отказаться от Алексея Морозова и Даниса Зарипова. Казанцы выставили за дверь двух своих кормильцев, которые долгие годы держали их на плаву. Результативность ветеранов пусть и шла на спад, но они всё ещё оставались лучшими бомбардирами «Ак Барса». Не прошло и года, как в Казани начали кусать локти. Первый же сезон за пределами Татарстана принёс Зарипову очередной трофей, а «Ак Барс» вылетел в первом же раунде. Быть может, и карьера Морозова за пределами Казани заиграла бы новыми красками, попади он не в ЦСКА Джона Торчетти, а в более играющую команду.
Правильно ли тогда поступили в «Ак Барсе»? Уже без Зарипова и Морозова казанцы доходили до финала Кубка Гагарина, но о былом величии говорить не приходится. Назначенные наследники авансов не оправдали. Александр Бурмистров снимался в рекламе и преподносился как новая звезда команды, но вскоре вернулся в НХЛ, так и не потянув эту ношу. Пятилетний контракт Михаила Варнакова всё больше напоминает обузу для казанского руководства. С горем пополам раскочегарился Фёдор Малыхин, но как бы он ни был хорош при игре на пятаке, это игрок иного калибра. Решив резать по живому, казанцы так и не нашли, кто придёт на смену списанным ветеранам.
Сейчас, оглядываясь назад, так сразу и не скажешь, какой путь был бы для «Ак Барса» правильным и на сто процентов беспроигрышным. Есть мнение, что казанцы даже опоздали с перестройкой.
Кто знает, сколько бы ещё Кубков Гагарина было в коллекции «Ак Барса», если бы руководство клуба заранее озаботилось о смене Зарипову и Морозову, совмещая в одной команде прошлое и будущее? Здесь вам и преемственность поколений, и передача пресловутого опыта, и
«Металлург» нельзя обвинить в том, что он игнорирует своих воспитанников. Линия обороны, если убрать за скобки Криса Ли, почти вся магнитогорская. Ярослав Косов, Богдан Потехин — тоже свои парни, которым давали уйму шансов. Да только сколько из тех «сталеваров», кто котировался на юниорском и молодёжном уровне, выросли в больших мастеров?
Проблема «Магнитки» в том, что, подпуская молодёжь к основе, ей толком не дают раскрыться. Потолкаться в четвёртом звене — пожалуйста. Попластаться в меньшинстве — на здоровье. Но почти всё большинство отдано на откуп тройке Коваржа, которая нередко проводит на льду все две минуты. Стоит ли удивляться, что Косов, Потехин и другие перспективные форварды со временем превратились в обычных чернорабочих? Ещё при Майке Кинэне был небольшой отрезок, когда вторыми на реализацию большинства выходило молодёжное звено Косов — Каменев — Григоренко. У них получился один матч, другой, парни поймали кураж и… всё закончилось. Потенциальные наследники тройки Зарипов — Коварж — Мозякин вернулись на исходные позиции, а затем и вовсе разъехались кто куда.
«Магнитка» должна учесть ошибки «Ак Барса» и не наступить на грабли, разложенные другими двукратными обладателями кубка Гагарина. Величкин наверняка предложит новый контракт Зарипову, но какую роль ему уготовит — это большой вопрос, от которого зависит будущее хоккейного Магнитогорска. Настало время слезать с иглы первого звена. Впрочем, есть опасение, что, подобно казанцам, идеальный момент для перестройки уральцы уже упустили. Выдернуть из «Локомотива» Апалькова, так же как и вернуть
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