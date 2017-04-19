Магнитогорскому «Металлургу» после поражения от СКА необходимо обновление

«Магнитка» — удивительная команда. Не только тем, что существует в маленьком рабочем городе и живёт, по сути, на частные деньги. В этом состоянии команда с Южного Урала пребывает не один десяток лет, к такому положению дел мы привыкнуть успели. Поражает другое. За последние четыре года магнитогорский «Металлург» взял два кубка Гагарина, проиграв всего две серии плей-офф, причём одну из них — финальную, но ни одной другой команде так настойчиво не навязывают перестройку. Парадокс? Попробуем разобраться.

По большому счёту, сейчас начинаются те же самые разговоры, что и весной 2015 года, когда действующие чемпионы сенсационно вылетели во втором раунде, проиграв «Сибири». Тогда Андрей Скабелка сумел настолько сковать по рукам и ногам лидеров «Металлурга», что те просто забыли, как забивать в равных составах. Вдруг выяснилось, что если играть против Мозякина и Зарипова плотно и жёстко, то эффективны они будут исключительно в большинстве. Тогда же обнажились проблемы с глубиной состава. Закрой первое звено — и дело в шляпе.

Кто-то тогда посчитал, что одно поражение не тянет на тревожный сигнал, но только не Геннадий Величкин. Ему, вице-президенту «Магнитки», как никому другому было очевидно, что нужно срочно создавать второе ударное звено. Под эту цель были приглашены Томаш Филиппи, Войтек Вольски, а чуть позже и Александр Сёмин. Став мощнее и разнообразнее, на следующий год «сталевары» выкинули из плей-офф не только своих новосибирских обидчиков, но и в финале разобрались с ЦСКА. Разговоры о затмении «Магнитки» на время утихли, сменившись на празднества. И вот — новая волна.

На первый взгляд, поражение от СКА в финале Кубка Гагарина — не бог весть какая трагедия. Клуб из Санкт-Петербурга объективно мощнее по подбору игроков во всех линиях, кроме, может быть, вратарской, а когда накладываются внешние факторы — рассчитывать на победу наивно. Однако эта серия вновь указала на старые проблемы магнитогорцев. Второе звено, собранное Величкиным в первый чемпионский сезон, дало сбой. Причинами тому стали как тяжёлая травма Войтека Вольски, так и забвение Александра Сёмина. Олег Знарок же вслед за Скабелкой доказал, что фраза бывшего тренера сборной России про то, что Мозякин может даже до ворот не доехать, применима не только к Олимпиаде.

Очевидно, что в межсезонье «Магнитка» отпустит Томми Санталу, который изначально приглашался на роль пожарного. Должно произойти что-то невообразимое, чтобы уральцы предложили новый контракт Сёмину, чья апатия, кажется, достигла своего пика. Увесистый контракт красноярца только укрепляет это мнение. В тумане будущее Вольского, чей контракт заканчивается через пару недель, но если его восстановление идёт по плану, за такого легионера «Магнитке» надо держаться. Но куда важнее для будущего Сёмина и легионеров то, как руководство клуба поступит по отношению к своим главным звёздам.

Четыре года назад «Ак Барс», точно так же коллекционировавший кубки Гагарина, решился на коренную перестройку. Решение было принято радикальное и жёсткое: отказаться от Алексея Морозова и Даниса Зарипова. Казанцы выставили за дверь двух своих кормильцев, которые долгие годы держали их на плаву. Результативность ветеранов пусть и шла на спад, но они всё ещё оставались лучшими бомбардирами «Ак Барса». Не прошло и года, как в Казани начали кусать локти. Первый же сезон за пределами Татарстана принёс Зарипову очередной трофей, а «Ак Барс» вылетел в первом же раунде. Быть может, и карьера Морозова за пределами Казани заиграла бы новыми красками, попади он не в ЦСКА Джона Торчетти, а в более играющую команду.

Правильно ли тогда поступили в «Ак Барсе»? Уже без Зарипова и Морозова казанцы доходили до финала Кубка Гагарина, но о былом величии говорить не приходится. Назначенные наследники авансов не оправдали. Александр Бурмистров снимался в рекламе и преподносился как новая звезда команды, но вскоре вернулся в НХЛ, так и не потянув эту ношу. Пятилетний контракт Михаила Варнакова всё больше напоминает обузу для казанского руководства. С горем пополам раскочегарился Фёдор Малыхин, но как бы он ни был хорош при игре на пятаке, это игрок иного калибра. Решив резать по живому, казанцы так и не нашли, кто придёт на смену списанным ветеранам.

Сейчас, оглядываясь назад, так сразу и не скажешь, какой путь был бы для «Ак Барса» правильным и на сто процентов беспроигрышным. Есть мнение, что казанцы даже опоздали с перестройкой. Нет-нет, речь не о том, что избавляться от Морозова и Зарипова нужно было на пике сразу после двух выигранных Кубков Гагарина. Перестройка — это ведь не всегда революция. Можно выбрать и эволюционный путь. Казанцы задумались о работе с молодёжью только в последние пару лет, дав шанс Владимиру Ткачёву, Альберту Яруллину и другим своим воспитанникам. Но в те годы, когда Зарипов и Морозов несли для «Ак Барса» золотые яйца, казанский клуб был кладбищем талантов, в том числе доморощенных.

Кто знает, сколько бы ещё Кубков Гагарина было в коллекции «Ак Барса», если бы руководство клуба заранее озаботилось о смене Зарипову и Морозову, совмещая в одной команде прошлое и будущее? Здесь вам и преемственность поколений, и передача пресловутого опыта, и многое-многое другое. Игровое время первого звена, а вместе с ним и зависимость от него команды, могло бы постепенно сокращаться, тем самым делая перестройку плавной. Этот рецепт вполне уместен для сегодняшнего Магнитогорска. Ни один тренер в здравом уме не откажется от лучшего бомбардира лиги, даже если ему 36 лет. Ни один руководитель просто так не отпустит форварда, ставящего хет-трики в плей-офф на поток, и неважны цифры в паспорте. Но почему бы не пересмотреть распределение ролей в команде?

«Металлург» нельзя обвинить в том, что он игнорирует своих воспитанников. Линия обороны, если убрать за скобки Криса Ли, почти вся магнитогорская. Ярослав Косов, Богдан Потехин — тоже свои парни, которым давали уйму шансов. Да только сколько из тех «сталеваров», кто котировался на юниорском и молодёжном уровне, выросли в больших мастеров? Более-менее на уровне держится Даниил Апальков, но вся его взрослая карьера связана с Ярославлем. Лучшим бомбардиром АХЛ среди россиян в этом сезоне стал Владислав Каменев, но мы вновь вынуждены говорить об успехах на стороне. А ведь в локаутный сезон того же Потехина Евгений Малкин сравнивал с… самим собой!

Проблема «Магнитки» в том, что, подпуская молодёжь к основе, ей толком не дают раскрыться. Потолкаться в четвёртом звене — пожалуйста. Попластаться в меньшинстве — на здоровье. Но почти всё большинство отдано на откуп тройке Коваржа, которая нередко проводит на льду все две минуты. Стоит ли удивляться, что Косов, Потехин и другие перспективные форварды со временем превратились в обычных чернорабочих? Ещё при Майке Кинэне был небольшой отрезок, когда вторыми на реализацию большинства выходило молодёжное звено Косов — Каменев — Григоренко. У них получился один матч, другой, парни поймали кураж и… всё закончилось. Потенциальные наследники тройки Зарипов — Коварж — Мозякин вернулись на исходные позиции, а затем и вовсе разъехались кто куда.