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19 апреля 2017, 11:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Зашитник Бородкин подписал контракт с «Трактором» на два года

Как стало известно «Чемпионату», защитник Артём Бородкин остаётся в «Тракторе».

Хоккеист продлил контракт с челябинским клубом. Соглашение рассчитано на два сезона. Срок действия текущего соглашения истекает 30 апреля.

В сезоне-2016/17 защитник челябинской команды провёл 59 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 8 (2+6) очков при показателе полезности «+14» и 18 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока 1 (1+0) очко в 6 матчах при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа. Челябинская команда заняла четвёртое место в регулярном чемпионате КХЛ и вылетела на стадии первого раунда плей-офф.

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