Зашитник Бородкин подписал контракт с «Трактором» на два года
Как стало известно «Чемпионату», защитник Артём Бородкин остаётся в «Тракторе».
Хоккеист продлил контракт с челябинским клубом. Соглашение рассчитано на два сезона. Срок действия текущего соглашения истекает 30 апреля.
В сезоне-2016/17 защитник челябинской команды провёл 59 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 8 (2+6) очков при показателе полезности «+14» и 18 минутах штрафа. В
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