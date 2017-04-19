СКА может усилиться Калининым
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Президент СКА Геннадий Тимченко сообщил, что клуб из
Санкт-Петербурга может усилиться российским нападающим «Торонто» Сергеем Калининым.
«Работаем ли мы по возвращению игроков из НХЛ? У нас Ковальчук из НХЛ, Дацюк, Хохлачев, Плотников. С Калининым мы разговариваем», — передает слова Тимченко «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
В ходе своей карьеры в НХЛ Калинин провел в общей сложности 121 матч, набрав 19 (10+9) очков.
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