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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29475943/
19 апреля 2017, 10:10 | Хоккей: КХЛ | «Газета.Ру»

СКА может усилиться Калининым

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Президент СКА Геннадий Тимченко сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга может усилиться российским нападающим «Торонто» Сергеем Калининым.

«Работаем ли мы по возвращению игроков из НХЛ? У нас Ковальчук из НХЛ, Дацюк, Хохлачев, Плотников. С Калининым мы разговариваем», — передает слова Тимченко «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

В ходе своей карьеры в НХЛ Калинин провел в общей сложности 121 матч, набрав 19 (10+9) очков.

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