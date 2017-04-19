СКА может усилиться Калининым

«Работаем ли мы по возвращению игроков из НХЛ? У нас Ковальчук из НХЛ, Дацюк, Хохлачев, Плотников. С Калининым мы разговариваем», — передает слова Тимченко «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

В ходе своей карьеры в НХЛ Калинин провел в общей сложности 121 матч, набрав 19 (10+9) очков.