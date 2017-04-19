ХК «Сочи» продлил контракт с четвёртым бомбардиром в прошлом сезоне О’Деллом

Новый контракт с канадским игроком рассчитан на два сезона.

Эрик О’Делл пополнил состав южной команды в августе 2016 года. В дебютном для себя сезоне в КХЛ хоккеист принял участие в 50 матчах и стал четвёртым в списке бомбардиров команды. На счету форварда 11 заброшенных шайб и 13 голевых передач при показателе полезности «+8».

Ранее ХК «Сочи» продлил контракты с вратарём Константином Барулиным, защитниками Юрием Александровым и Русланом Педаном.