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19 апреля 2017, 9:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ХК «Сочи» продлил контракт с четвёртым бомбардиром в прошлом сезоне О’Деллом

ХК «Сочи» продлил соглашение с 26-летним центральным нападающим Эриком О’Деллом.

Новый контракт с канадским игроком рассчитан на два сезона.

Эрик О’Делл пополнил состав южной команды в августе 2016 года. В дебютном для себя сезоне в КХЛ хоккеист принял участие в 50 матчах и стал четвёртым в списке бомбардиров команды. На счету форварда 11 заброшенных шайб и 13 голевых передач при показателе полезности «+8».

Ранее ХК «Сочи» продлил контракты с вратарём Константином Барулиным, защитниками Юрием Александровым и Русланом Педаном.

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