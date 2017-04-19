Потайчук войдёт в тренерский штаб Епанчинцева в «Спартаке» вместо Рябыкина

В ближайшее время главным тренером московского «Спартака» будет назначен Вадим Епанчинцев, руководивший в сезоне-2016/17 карагандинской «Сарыаркой». В тренерском штабе будет также Виктор Костючёнок, а тренером вратарей продолжит работать шведский специалист Стефан Перссон.

Ранее Потайчук трудился в «Спартаке» в тренерском штабе Милоша Ржиги с 2009 по 2010 год. В сезоне-2016/17 он занимал аналогичную должность в тренерском штабе Андрея Назарова в «Нефтехимике».