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19 апреля 2017, 9:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Потайчук войдёт в тренерский штаб Епанчинцева в «Спартаке» вместо Рябыкина

Как стало известно «Чемпионату», Андрей Потайчук войдёт в тренерский штаб московского «Спартака» вместо Дмитрия Рябыкина, который продолжит работу в омском «Авангарде» с Андреем Скабелкой.

В ближайшее время главным тренером московского «Спартака» будет назначен Вадим Епанчинцев, руководивший в сезоне-2016/17 карагандинской «Сарыаркой». В тренерском штабе будет также Виктор Костючёнок, а тренером вратарей продолжит работать шведский специалист Стефан Перссон.

Ранее Потайчук трудился в «Спартаке» в тренерском штабе Милоша Ржиги с 2009 по 2010 год. В сезоне-2016/17 он занимал аналогичную должность в тренерском штабе Андрея Назарова в «Нефтехимике».

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