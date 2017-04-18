Чемпионство СКА отмечали сразу три Ковальчука

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КАРТИНА ДЛЯ ДАДОНОВА

В Петербурге давно привыкли закрывать сезон с чемпионским размахом. Никакой ошибки тут нет: гала-матчи стали традиционными задолго до того, как армейцы выиграли свой первый Кубок Гагарина. Праздник устраивали даже после 0−4 от «Динамо» в полуфинале Запада-2012 и после сенсационного вылета от «Локомотива» в 2014-м. Тогда над этой традицией многие посмеивались, но ведь чемпионские репетиции не прошли даром — за последние три года Петербург дважды гуляет по абсолютно законному поводу.

Народ стал собираться в Ледовом задолго до начала матча закрытия. С половины шестого вестибюль дворца опутали гигантские очереди — за автографами к свежеиспеченным чемпионам. Некоторые болельщики пришли не с пустыми руками. Одному из главных героев сезона Евгению Дадонову презентовали шикарный портрет, где форвард был изображен в мундире XIX века. Хоть сейчас в Эрмитаж неси.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">СКА - чемпион России.<br>СКА - обладатель Кубка Гагарина.<br>Спасибо всем, кто отпраздновал вместе с нами.<br>Сезон завершен!<a href="https://t.co/S8HSQeFfP4">https://t.co/S8HSQeFfP4</a> <a href="https://t.co/1YwIiZlQNr">pic.twitter.com/1YwIiZlQNr</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/854408617407238144">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОВАЛЬЧУК И ДЕТИ

Заявка на гала-матч удивила количеством Ковальчуков. На игру был заявлен не только Илья, но и его сыновья Филипп и Артем, а также дочь Каролина. Правда она все-таки не лед не вышла. А вот сыновья помогли папе открыть счет в матче. С детьми сыграл и Кетов, а Широковы и Тихоновы взяли клюшки в руки целыми семействами. В связи с этим на льду периодически возникали забавные моменты. Сергей Широков вырезал пас жене Юлии, но та не успела к передаче потому что… отвлеклась на упавшего на лед сына.

В заявку на игру попали с Дацюк с Войновым, но на льду они так и не появились. Дацюк вместе с Шипачевым вышел на скамейку «в гражданском», а Войнова не оказалось даже в раздевалке.

ШЕСТЕРКИН ИЛИ ПРОХОРКИН?

В первом перерыве журналистов пустили в раздевалку. Первым огонь на себя взял Геннадий Тимченко и сходу огорошил новостью о потенциальном новичке из НХЛ.

— СКА работает над приобретением игроков из-за океана?

— Послушайте, у нас Ковальчук и Дацюк из НХЛ, Хохлачев из АХЛ, Плотников. С Сергеем Калининым разговариваем. Мы ведем эту работу.

Илья Ковальчук для начала отправил на общение с прессой старшего сына Филиппа.

— А что я им скажу? — спросил ребенок.

— Что спросят, то и скажешь — проинструктировал отец.

Спросили нестандартное: «Папа строгий?». Филипп в ответ покачал головой. Самого Ковальчука удивили вопросом о том, не засиделся ли он в СКА.

— Засиделся? — переспросил форвард. — Посмотрим….

Краем глаза удалось зацепить странно изменившегося Николая Прохоркина. При ближайшем рассмотрении оказалось, что свитер нападающего примерил Игорь Шестеркин. Через пару минут из раздевалки появился Прохоркин во вратарской амуниции. На просьбу об интервью он ответил изобретательно:

— Да я и так в этом еле на ногах стою.

На самом деле Прохоркин в таком виде провел целый период, выглядел в воротах вполне прилично и даже отразил пару сложных бросков.

ДРУГИЕ ЭМОЦИИ ДАЦЮКА

Во втором перерыве главными целями журналистов стали Павел Дацюк и Вадим Шипачев.

Первого попросили сравнить победы в Кубке Гагарина и Кубке Стэнли.

— Нынешняя победа чуть-чуть другая. Во-первых, в Кубке Гагарина я получил другие эмоции, связанные с тем, что я половину плей-офф смотрел со стороны, переживал. А Кубок Стэнли был так давно, что я уже и не помню.

Дацюк рассказал, что надеялся восстановиться хотя бы к последним матчам серии, но все закончилось слишком быстро. Но не успели мы обрадоваться тому, что к чемпионату мира центрфорвард точно будет готов, как он охладил преждевременную радость:

— По поводу чемпионата мира пока не могу ничего сказать.

Шипачева принялись пытать на тему возможного отъезда в НХЛ, но он лишней информации не выдал:

— Начали переговоры со СКА по продлению контракта?

— Пока нет, но у меня есть еще время.

— Вас отправляли в «Лас-Вегас»…

— Это всего лишь слухи.

— Что для вас предпочтительнее — сыграть на Олимпиаде или попробовать себя за океаном?

— Надо обдумать каждый из вариантов.

Армейский гала-матч начался с того же, что и начинался — гола Ковальчука. Только не Ильи, а Филиппа — старший сын Кови реализовал буллит и установил окончательный счет — 13:13.