Форвард СКА Шипачев назвал слухами информацию о переходе в клуб НХЛ

Член совета директоров СКА Александр Медведев в декабре сообщил, что Шипачев формально мог уехать в НХЛ, но дал слово доиграть сезон в СКА. Президент армейцев и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в апреле заявил, что клуб сделает все возможное, «чтобы (Илья) Ковальчук, Шипачев и (Евгений) Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде».

«Сейчас уже пришло понимание того, что выиграли второй Кубок Гагарина. Не сказал бы, что плей-офф получился легким. С “Магниткой” сложные матчи были, в одну шайбу вели. Пока не знаю, остаюсь ли в СКА. Меня сватают в “Лас-Вегас”? Это же слухи. Надо обдумать вариант, что дороже — сыграть в НХЛ или на Олимпиаде. Время есть. Силы на чемпионат мира остались. Сейчас недельку отдохнем, потом в Новогорске будем готовиться, и будем играть лучше», — сказал Шипачев.