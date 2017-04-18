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18 апреля 2017, 22:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард СКА Шипачев назвал слухами информацию о переходе в клуб НХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского СКА Вадим Шипачев заявил, что информация о переходе в клуб НХЛ является слухами.

Нападающий петербургского <span class=error>СКА</span> Вадим <span class=error>Шипачев</span> заявил что информация о переходе в клуб <span class=error>НХЛ</span> является слухами. Увеличить
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Член совета директоров СКА Александр Медведев в декабре сообщил, что Шипачев формально мог уехать в НХЛ, но дал слово доиграть сезон в СКА. Президент армейцев и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в апреле заявил, что клуб сделает все возможное, «чтобы (Илья) Ковальчук, Шипачев и (Евгений) Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде».

«Сейчас уже пришло понимание того, что выиграли второй Кубок Гагарина. Не сказал бы, что плей-офф получился легким. С “Магниткой” сложные матчи были, в одну шайбу вели. Пока не знаю, остаюсь ли в СКА. Меня сватают в “Лас-Вегас”? Это же слухи. Надо обдумать вариант, что дороже — сыграть в НХЛ или на Олимпиаде. Время есть. Силы на чемпионат мира остались. Сейчас недельку отдохнем, потом в Новогорске будем готовиться, и будем играть лучше», — сказал Шипачев.

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