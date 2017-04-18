Форвард СКА Шипачев назвал слухами информацию о переходе в клуб НХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского СКА Вадим Шипачев заявил, что информация о переходе в клуб НХЛ является слухами.
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Член совета директоров СКА Александр Медведев в декабре сообщил, что Шипачев формально мог уехать в НХЛ, но дал слово доиграть сезон в СКА. Президент армейцев и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в апреле заявил, что клуб сделает все возможное, «чтобы (Илья) Ковальчук, Шипачев и (Евгений) Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде».
«Сейчас уже пришло понимание того, что выиграли второй Кубок Гагарина. Не сказал бы, что
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