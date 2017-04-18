Дмитрий Чернышенко останется на посту президента КХЛ

«Дмитрий Чернышенко останется на своём посту. Я не понимаю, откуда исходит иная информация. Лига развивается. Мы можем что угодно говорить, но уровень лиги выше, чем несколько лет назад. Я не вижу никаких оснований сегодня говорить о смене руководства КХЛ. Это слухи, и не более того.

Есть намерение открыть зарплатные ведомости? Этот вопрос открыт. Конечно, зарплатная ведомость в лиге высокая. Если сравнивать со шведской, немецкой, швейцарской, немецкой, она в два, а то и в три раза больше. Она значительно ниже, чем в НХЛ. Возможно, поэтому и уезжают игроки туда. Дело не в зарплатах, игроки должны чувствовать, понимать, что такое Россия, быть патриотами. Должны готовиться к чемпионату мира, Олимпийским играм. Деньги — не всё. Счастье не в деньгах, поверьте мне. Я это могу сказать. Сердце у хоккеистов должно быть большое — а большинство из них такие. Хоккей на подъёме сейчас, будем делать всё, чтобы подъём продолжался и дальше, — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.