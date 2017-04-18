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18 апреля 2017, 21:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дмитрий Чернышенко останется на посту президента КХЛ

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко прокомментировал слухи о возможной смене президента лиги. Сейчас этот пост занимает Дмитрий Чернышенко.

Председатель совета директоров <span class=error>КХЛ</span> и президент <span class=error>СКА</span> Геннадий Тимченко прокомментировал слухи о возможной смене президента лиги. Увеличить
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«Дмитрий Чернышенко останется на своём посту. Я не понимаю, откуда исходит иная информация. Лига развивается. Мы можем что угодно говорить, но уровень лиги выше, чем несколько лет назад. Я не вижу никаких оснований сегодня говорить о смене руководства КХЛ. Это слухи, и не более того.

Есть намерение открыть зарплатные ведомости? Этот вопрос открыт. Конечно, зарплатная ведомость в лиге высокая. Если сравнивать со шведской, немецкой, швейцарской, немецкой, она в два, а то и в три раза больше. Она значительно ниже, чем в НХЛ. Возможно, поэтому и уезжают игроки туда. Дело не в зарплатах, игроки должны чувствовать, понимать, что такое Россия, быть патриотами. Должны готовиться к чемпионату мира, Олимпийским играм. Деньги — не всё. Счастье не в деньгах, поверьте мне. Я это могу сказать. Сердце у хоккеистов должно быть большое — а большинство из них такие. Хоккей на подъёме сейчас, будем делать всё, чтобы подъём продолжался и дальше, — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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