Тимченко: ХК СКА обратился к властям Петербурга с просьбой выделить землю для новой арены
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА обратился к властям Санкт-Петербурга, чтобы город предоставил землю для строительства новой домашней арены на 20 тысяч зрителей. Об этом журналистам сообщил президент клуба Геннадий Тимченко.
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В декабре прошлого года о планах строительства нового дворца рассказал
«Мы хотим построить в Петербурге
Нынешняя домашняя арена СКА — «Ледовый дворец» — рассчитана на 12,3 тысяч зрителей.
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