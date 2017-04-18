Тимченко: СКА сделает ставку в олимпийский сезон на российских хоккеистов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба СКА будет делать ставку на российских игроков в новом сезоне в преддверии Олимпиады. Об этом журналистам рассказал президент петербургского клуба Геннадий Тимченко в рамках церемонии чествования клуба после победы в Кубке Гагарина.
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В текущем сезоне истекают контракты у нападающих Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука, которые заканчиваются 30 апреля.
«Если
По словам Тимченко, СКА будет стараться готовить отечественных защитников. «Но есть такие игроки, у которых и наши могут поучиться, их надо тоже иметь в виду в нашей команде», — отметил он.
Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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