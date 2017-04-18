Тимченко: СКА сделает ставку в олимпийский сезон на российских хоккеистов

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В текущем сезоне истекают контракты у нападающих Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука, которые заканчиваются 30 апреля.

«Если кто-то хочет уехать, трудно с ними говорить, это их желание, право. Мы будем с ними конечно разговаривать, работать, — сказал Тимченко. — Что касается кандидатов в сборную, то мы особенно должны с ними работать для того, чтобы в начале сезона подготовить команду к Олимпиаде. Мы делаем ставку на наших игроков».

По словам Тимченко, СКА будет стараться готовить отечественных защитников. «Но есть такие игроки, у которых и наши могут поучиться, их надо тоже иметь в виду в нашей команде», — отметил он.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.