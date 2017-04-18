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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29471582/
18 апреля 2017, 20:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тимченко: СКА сделает ставку в олимпийский сезон на российских хоккеистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба СКА будет делать ставку на российских игроков в новом сезоне в преддверии Олимпиады. Об этом журналистам рассказал президент петербургского клуба Геннадий Тимченко в рамках церемонии чествования клуба после победы в Кубке Гагарина.

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В текущем сезоне истекают контракты у нападающих Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука, которые заканчиваются 30 апреля.

«Если кто-то хочет уехать, трудно с ними говорить, это их желание, право. Мы будем с ними конечно разговаривать, работать, — сказал Тимченко. — Что касается кандидатов в сборную, то мы особенно должны с ними работать для того, чтобы в начале сезона подготовить команду к Олимпиаде. Мы делаем ставку на наших игроков».

По словам Тимченко, СКА будет стараться готовить отечественных защитников. «Но есть такие игроки, у которых и наши могут поучиться, их надо тоже иметь в виду в нашей команде», — отметил он.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Тимченко: ХК СКА обратился к властям Петербурга с просьбой выделить землю для новой арены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА обратился к властям Санкт-Петербурга, чтобы город предоставил землю для строительства новой домашней арены на 20 тысяч зрителей. Об этом журналистам сообщил президент клуба Геннадий Тимченко.
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