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18 апреля 2017, 19:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Югра» продлил на один год контракт с нападающим Александром Акмальдиновым

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Югра» продлил на один год соглашение с форвардом Александром Акмальдиновым, сообщается на официальном сайте ханты-мансийской команды.

В прошедшем сезоне КХЛ Акмальдинов провел 52 игры в регулярном чемпионате и набрал 9 очков (5 шайб + 4 передачи). «Югра» заняла 13-е место в Восточной конференции по итогам «регулярки» и не попала в плей-офф КХЛ.

Кроме того, 22-летний форвард сыграл 12 матчей и заработал 5 баллов (2+3) в ВХЛ-2016/17 за тюменский «Рубин», став в его составе бронзовым призером соревнований.

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