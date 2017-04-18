ХК «Югра» продлил на один год контракт с нападающим Александром Акмальдиновым

В прошедшем сезоне КХЛ Акмальдинов провел 52 игры в регулярном чемпионате и набрал 9 очков (5 шайб + 4 передачи). «Югра» заняла 13-е место в Восточной конференции по итогам «регулярки» и не попала в плей-офф КХЛ.

Кроме того, 22-летний форвард сыграл 12 матчей и заработал 5 баллов (2+3) в ВХЛ-2016/17 за тюменский «Рубин», став в его составе бронзовым призером соревнований.