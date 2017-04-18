СКА планирует провести чемпионский парад в Санкт-Петербурге 27 мая
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петербургский СКА планирует провести парад в честь победы в Кубке Гагарина 27 мая, заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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СКА в минувшем сезоне во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».
«Хотим провести чемпионский парад в
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