СКА планирует провести чемпионский парад в Санкт-Петербурге 27 мая

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СКА в минувшем сезоне во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».