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18 апреля 2017, 19:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА планирует провести чемпионский парад в Санкт-Петербурге 27 мая

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петербургский СКА планирует провести парад в честь победы в Кубке Гагарина 27 мая, заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Петербургский <span class=error>СКА</span> планирует провести парад в честь победы в Кубке <span class=error>Гагарина</span> 27 мая заявил первый <nobr>вице-президент</nobr> <span class=error>ФХР</span> Роман Ротенберг. Увеличить
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СКА в минувшем сезоне во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

«Хотим провести чемпионский парад в Санкт-Петербурге в день города, 27 мая», — сказал Ротенберг журналистам.

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