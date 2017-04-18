Дацюк и Войнов сыграют в товарищеском матче в честь победы СКА в Кубке Гагарина

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Товарищеский матч состоится в Санкт-Петербурге 18 апреля. СКА в минувшем сезоне во второй раз завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург». Войнов получил травму по ходу регулярного чемпионата КХЛ и не принимал участия в плей-офф, а Дацюк выбыл из строя в серии второго раунда с московским «Динамо», после чего был прооперирован.