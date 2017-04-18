Дацюк и Войнов сыграют в товарищеском матче в честь победы СКА в Кубке Гагарина
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов сыграют в товарищеском матче, посвященном победе армейцев в Кубке Гагарина.
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Товарищеский матч состоится в
Помимо Дацюка, за команду «синих» сыграют президент СКА Геннадий Тимченко, первый
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