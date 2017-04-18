Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29471014/
18 апреля 2017, 19:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дацюк и Войнов сыграют в товарищеском матче в честь победы СКА в Кубке Гагарина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов сыграют в товарищеском матче, посвященном победе армейцев в Кубке Гагарина.

Нападающий петербургского <span class=error>СКА</span> Павел <span class=error>Дацюк</span> и защитник Вячеслав <span class=error>Войнов</span> сыграют в товарищеском матче посвященном победе армейцев в Кубке <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Товарищеский матч состоится в Санкт-Петербурге 18 апреля. СКА в минувшем сезоне во второй раз завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург». Войнов получил травму по ходу регулярного чемпионата КХЛ и не принимал участия в плей-офф, а Дацюк выбыл из строя в серии второго раунда с московским «Динамо», после чего был прооперирован.

Помимо Дацюка, за команду «синих» сыграют президент СКА Геннадий Тимченко, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев. За команду красных вместе с Войновым выступят экс-глава КХЛ Александр Медведев, Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Стив Мозес и Ярно Коскиранта.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

СКА ведёт переговоры с нападающим Сергеем Калининым

СКА ведёт переговоры о контракте с нападающим Сергеем Калининым, который в настоящее время выступает в системе «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщил председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко.
Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Фигурист Ковтун не смог улететь со сборной на командный ЧМ из-за таксиста

Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на ОИ-2014, родила сына

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался