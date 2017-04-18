Владислав Третьяк: Оценку судейству в КХЛ дал Фазель

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Совсем недавно Третьяк давал интервью «Советскому спорту», в котором рассказывал о ходе переговоров ИИХФ и НХЛ.

— Владислав Александрович, прошла неделя. Что-нибудь с тех пор изменилось?

— Мы провели с Рене Фазелем телефонную конференцию. Все европейские федерации. Договорились подождать реакции самих игроков из НХЛ. Хотя известно, что большинство за то, чтобы приехать в Корею. Профсоюз хоккеистов НХЛ — за участие в Олимпиаде, а владельцы клубов — против. Надеюсь, это не окончательное решение. Стороны могут в любой момент договориться. Даже в самый последний. Помните, перед Олимпиадой в Сочи НХЛ дала добро на участие своих игроков в июне.

Цитата Международная федерация сделала все, чтобы энхаэловцы приехали на Олимпиаду, решила финансовые вопросы. Шайба на стороне НХЛ, наши ворота открыты.

— Но как быть КХЛ? Надо ведь верстать календарь на следующий сезон, определятся с клубами-участниками, сроками…

— Я все эти вопросы понимаю. Но точно в таком же положении национальные федерации других европейских стран — Швеции, Чехии, Финляндии, Германии, Швейцарии… Все ждут.

— Довольны тем, как прошел девятый сезон в КХЛ?

— Нормально прошел. Финал был достойным. Встречались сильнейшие клубы в чемпионате. Команда СКА на протяжении всего сезона выглядела сильно, поэтому ее победа закономерна. Хорошо играла и «Магнитка», «Локомотив» удачно. И Центральный спортивный клуб армии. Хоккей в России развивается. С 2018 года мы войдем в федеральную целевую программу. Наша главная задача — строить как можно больше катков. Чтобы как можно больше детишек занимались хоккеем.

фоторепортаж СКА завоевал Кубок Гагарина Хоккеисты петербургского СКА победили магнитогорский «Металлург» в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории завоевали Кубок Гагарина.

— Большой резонанс получило судейство в финале.

— Это вы, журналисты, нагнетаете страсти. Оценку судейству дал Рене Фазель, посетивший матчи финала в Санкт-Петербурге. Кто всегда недоволен судейством? Проигравшая команда. Заявляю это вам как спортсмен. Кто проигрывает — тот всегда недоволен. Когда в 1972 году мы выезжали в Канаду, нас тренеры Всеволод Бобров и Борис Кулагин предупреждали: будете играть против соперников и судей. Тогда такие метровые офсайды не замечали при входе в нашу зону. А когда мы в их вкатывались, считали сантиметры.

— Но те судьи были не профессионалами, а любителями…