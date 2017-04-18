Владислав Третьяк: Оценку судейству в КХЛ дал Фазель
Сегодня в офисе Государственной Думы РФ торжественно открылась выставка, посвященная 65-летнему юбилею президента ФХР Владислава Третьяка, который он отпразднует 25 апреля. После официальной части герой мероприятия ответил на вопросы «Советского спорта».
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Совсем недавно Третьяк давал интервью «Советскому спорту», в котором рассказывал о ходе переговоров ИИХФ и НХЛ.
— Владислав Александрович, прошла неделя.
— Мы провели с Рене Фазелем телефонную конференцию. Все европейские федерации. Договорились подождать реакции самих игроков из НХЛ. Хотя известно, что большинство за то, чтобы приехать в Корею. Профсоюз хоккеистов НХЛ — за участие в Олимпиаде, а владельцы клубов — против. Надеюсь, это не окончательное решение. Стороны могут в любой момент договориться. Даже в самый последний. Помните, перед Олимпиадой в Сочи НХЛ дала добро на участие своих игроков в июне.
— Но как быть КХЛ? Надо ведь верстать календарь на следующий сезон, определятся с
— Я все эти вопросы понимаю. Но точно в таком же положении национальные федерации других европейских стран — Швеции, Чехии, Финляндии, Германии, Швейцарии… Все ждут.
— Довольны тем, как прошел девятый сезон в КХЛ?
— Нормально прошел. Финал был достойным. Встречались сильнейшие клубы в чемпионате. Команда СКА на протяжении всего сезона выглядела сильно, поэтому ее победа закономерна. Хорошо играла и «Магнитка», «Локомотив» удачно. И Центральный спортивный клуб армии. Хоккей в России развивается. С 2018 года мы войдем в федеральную целевую программу. Наша главная задача — строить как можно больше катков. Чтобы как можно больше детишек занимались хоккеем.
— Большой резонанс получило судейство в финале.
— Это вы, журналисты, нагнетаете страсти. Оценку судейству дал Рене Фазель, посетивший матчи финала в
— Но те судьи были не профессионалами, а любителями…
— Согласен. Сейчас судейство в НХЛ — эталон. У нас с ними хороший контакт, мы все будем делать, чтобы уровень нашего судейства рос вместе с мастерством игроков. А сейчас мне пора в аэропорт. Лечу в
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