Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29470367/
18 апреля 2017, 18:29 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Владислав Третьяк: Оценку судейству в КХЛ дал Фазель

Сегодня в офисе Государственной Думы РФ торжественно открылась выставка, посвященная 65-летнему юбилею президента ФХР Владислава Третьяка, который он отпразднует 25 апреля. После официальной части герой мероприятия ответил на вопросы «Советского спорта».

Владислав Третьяк: Оценку судейству в КХЛ дал Фазель - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Совсем недавно Третьяк давал интервью «Советскому спорту», в котором рассказывал о ходе переговоров ИИХФ и НХЛ.

 — Владислав Александрович, прошла неделя. Что-нибудь с тех пор изменилось?

— Мы провели с Рене Фазелем телефонную конференцию. Все европейские федерации. Договорились подождать реакции самих игроков из НХЛ. Хотя известно, что большинство за то, чтобы приехать в Корею. Профсоюз хоккеистов НХЛ — за участие в Олимпиаде, а владельцы клубов — против. Надеюсь, это не окончательное решение. Стороны могут в любой момент договориться. Даже в самый последний. Помните, перед Олимпиадой в Сочи НХЛ дала добро на участие своих игроков в июне.

 — Но как быть КХЛ? Надо ведь верстать календарь на следующий сезон, определятся с клубами-участниками, сроками…

— Я все эти вопросы понимаю. Но точно в таком же положении национальные федерации других европейских стран — Швеции, Чехии, Финляндии, Германии, Швейцарии… Все ждут.

— Довольны тем, как прошел девятый сезон в КХЛ?

— Нормально прошел. Финал был достойным. Встречались сильнейшие клубы в чемпионате. Команда СКА на протяжении всего сезона выглядела сильно, поэтому ее победа закономерна. Хорошо играла и «Магнитка», «Локомотив» удачно. И Центральный спортивный клуб армии. Хоккей в России развивается. С 2018 года мы войдем в федеральную целевую программу. Наша главная задача — строить как можно больше катков. Чтобы как можно больше детишек занимались хоккеем.

— Большой резонанс получило судейство в финале.

— Это вы, журналисты, нагнетаете страсти. Оценку судейству дал Рене Фазель, посетивший матчи финала в Санкт-Петербурге. Кто всегда недоволен судейством? Проигравшая команда. Заявляю это вам как спортсмен. Кто проигрывает — тот всегда недоволен. Когда в 1972 году мы выезжали в Канаду, нас тренеры Всеволод Бобров и Борис Кулагин предупреждали: будете играть против соперников и судей. Тогда такие метровые офсайды не замечали при входе в нашу зону. А когда мы в их вкатывались, считали сантиметры.

— Но те судьи были не профессионалами, а любителями…

— Согласен. Сейчас судейство в НХЛ — эталон. У нас с ними хороший контакт, мы все будем делать, чтобы уровень нашего судейства рос вместе с мастерством игроков. А сейчас мне пора в аэропорт. Лечу в Санкт-Петербург награждать СКА золотыми медалями, которые армейцы заслужили. Впервые стали чемпионами России. А Кубок Гагарина завоевали во второй раз.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)