Беспалов договорился о продлении контракта с московским «Спартаком»

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«Можно сказать, что уже подписал контракт со «Спартаком», — сказал 29-летний Беспалов. Собеседник ТАСС не стал раскрывать подробности соглашения. Действующий контракт голкипера завершится 30 апреля.

В минувшем сезоне Беспалов провел за «Спартак» 25 игр, в которых его команда одержала 8 побед. Голкипер отразил 92,6 процента бросков.