10 причин, почему сезон КХЛ-2017/18 получится интересным

Сезон КХЛ-2016/17 завершён. Игроки, за исключением «сборников», уже на отдыхе, чтобы после него с новыми силами начать подготовку к юбилейному сезону, а у болельщиков начинается самый грустный период — ожидания. Разбираемся, что может помочь его скрасить, ведь ожидать будет что, так как 10-й сезон КХЛ, хочется верить, станет более интересным и конкурентоспособным, нежели нынешний.

СКА составят конкуренцию

Многие команды учтут ошибки нынешнего чемпионата и попробуют составить конкуренцию звёздным «армейцам». С новыми амбициями вступит в сезон ЦСКА после назначения нового тренера (правда, его всё никак не назначат). При Шумакове, Шалунове, Окулове, Капризове будет меньше прямолинейности. Точно станет сильнее «Салават Юлаев», при Эркке Вестерлунде команда прибавит в мощи и тактической грамотности. Не будем сбрасывать со счетов «Ак Барс», посмотрим, сильно ли изменятся «Магнитка» и «Авангард» при Андрее Скабелке. Очень хорош «Локомотив», где всё мощнее выглядит талантливая молодёжь. В общем, лёгкой прогулки у СКА получиться не должно. Это отметил и член совета директоров клуба Александр Медведев.

Судейский департамент сделает выводы

Важный вопрос касается судей. Ведомство Алексея Анисимова попало под серьёзную критику. Есть надежда, что эта критика будет воспринята правильно и в следующем сезоне мы увидим грамотное и объективное судейство. Главное, без разных трактовок одинаковых эпизодов, как это было в пятой игре финальной серии. Тогда, напомним, Ковальчука за удар клюшкой Коваржа не удалили, а буквально следующий момент судьи трактовали иначе. Судей надо критиковать, и мы будем это делать до тех пор, пока они не начнут выполнять свою работу так, чтобы болельщики полноценно наслаждались хоккеем, а арбитров не было видно. Яркий пример — работа футбольного арбитра на взрывоопасном матче «Спартак» — «Зенит». Футбольные судьи тоже часто попадают под волны критики, но Егоров показал, как нужно выполнять свои обязанности.

Телевизионная картинка должна стать лучше

Не секрет, что уровень показа хоккейных матчей из некоторых городов оставляет желать лучшего. К примеру, большие замечания часто адресуются в адрес Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга. В век HD и цифровых технологий зритель привык наслаждаться качественной картинкой. В лиге и в указанных городах прекрасно знают о существующей проблеме и стараются её решить. Вообще же, показ хоккея в стране за последнее время достиг серьёзного прогресса. Но по-прежнему есть куда стремиться. Достаточно проанализировать, как показывают хоккей в Северной Америке.

Оптимизируют число участников КХЛ

Если честно, то наблюдать за тем, как «Медвешчак» устраивает массовые распродажи под конец регулярного чемпионата, отказываясь даже от главного тренера, нет никакого желания. Такие команды в КХЛ лишние. По всей видимости, нас ждёт оптимизация числа участников соревнования, которая усилит конкуренцию среди игроков, клубов, а также отсеет балласт, не желающий ставить перед собой никаких задач, кроме пополнения карманов руководителей. Этот шаг должен пойти на пользу большинству. Главное — не задевать интересы самобытных российских команд, но они должны предоставить в лигу финансовые гарантии и подтвердить способность участвовать в чемпионате.

Олимпийский год добавит изюминки

Не будем забывать, что в 2018 году состоятся зимние Олимпийские игры в Корее. В этой связи все без исключения хоккеисты попробуют показать свой лучший хоккей, чтобы обратить на себя внимание главных тренеров сборных. Олимпийский год всегда вызывает много эмоций, заставляет прикидывать расклады, внимательнее следить как за лигой, так и за сборной. А если НХЛ так и не отпустит хоккеистов на Игры, то в КХЛ всё станет совсем интересно. Может, даже кто-то из североамериканцев пожалует в Россию или ближайшее зарубежье. Да и вопрос локаута в НХЛ пока не исключён.

В Россию вернутся игроки НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поднял интересную тему. В связи с эпопеей вокруг Олимпиады «армейцы» планируют вернуть из Северной Америки своих воспитанников и тех хоккеистов, на которых у них права в КХЛ. «Таких хоккеистов, как Любимов, Зайцев, Марченко, Григоренко и ещё ряд игроков для “армейского” клуба было бы здорово вернуть. ЦСКА предпримет максимум возможностей для того, чтобы вернуть этих хоккеистов домой», — отметил функционер. Не исключают подобной возможности и другие команды. И некоторые варианты выглядят вполне реально. Как, например, возвращение Сергея Калинина в Омск.

Вслед за Капризовым появятся новые молодые звёзды

Кирилл Капризов заставил восторгаться своей игрой в минувшем сезоне. Нападающий сверкнул и на клубном уровне в «Салавате Юлаеве», и на международном в форме молодёжной сборной России. В последнее время многие говорят, что в стране перестали рождаться таланты, но Капризов подтвердил, что это не так. Нет сомнений, что примеру Капризова последуют и другие молодые таланты. Ставку на молодёжь планируют сделать в «Нефтехимике», традиционно богаты на таланты сибирские клубы. Да и «Кузня» с «Югрой», если их не исключат, способны вырастить новую поросль.

В «Авангард» пришёл успешный современный тренер

Андрей Скабелка хорошо зарекомендовал себя в «Сибири» и явно перерос уровень новосибирского клуба. «Авангард» выглядит командой с более глобальными задачами, в которой белорусский специалист может реализовать свой потенциал. Да и в финансовом плане, и соответственно в плане покупок и усилений, «ястребы» смотрятся предпочтительнее. В сезоне-2017/18 будет очень интересно понаблюдать за омичами и их новой системой. При всём уважении к Фёдору Канарейкину, его тренерская эпоха осталась позади. Сейчас время нового прогрессивного хоккея, а приветствуются по большей части молодые специалисты.

Планируется перестройка в Магнитогорске

Геннадий Величкин задумался. Похоже, пришло время серьёзно перестраивать команду. Первое звено возрастное, к нему привыкли соперники. Слабо сыграл Александр Сёмин, на которого рассчитывали. Зарплата форварда не соответствовала уровню показанного в плей-офф хоккея. «Металлург» — один из символов современной лиги, а потому наблюдать за тем, что будет происходить в стане «сталеваром», всегда интересно. Затягивать с омолаживанием команды нельзя, иначе позднее придётся дольше навёрстывать упущенное.

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