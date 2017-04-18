Хамитов: модернизации требует не только "Салават Юлаев", но и вся система хоккея Башкирии

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«Не только хоккейный клуб “Салават Юлаев”, но и вся система хоккея Республики Башкортостан требует модернизации и совершенствования», — сказал он, пояснив, что в регионе «много тысяч детей играет в хоккей с шайбой».

«Эта система требует надежной, правильной, профессиональной работы. Мы хотели бы, чтобы вы в том числе подсказали нам, как работать с детским, юношеским хоккеем. Мы знаем, что сегодня в Финляндии трудятся одни из лучших специалистов по подготовке молодых хоккеистов. Надо будет оценить работу наших хоккейных школ вместе с генеральным менеджером и генеральным директором клуба. Может быть, стоит подобрать новые методики подготовки молодых игроков и вдохнуть новую жизнь в систему хоккея республики», — отметил Хамитов.

«Нужен позитивный, хороший результат главной команды “Салавата Юлаева”. Одновременно нужна перенастройка всей большой системы подготовки молодых хоккеистов Республики Башкортостан», — заключил глава республики.

«Конечно, основная задача — это работа с “Салаватом Юлаевым”. Тем не менее, у меня есть большое желание тренировать и воспитывать именно молодежь», — сказал Вестерлунд.

Финансирование сохранится

Глава Башкирии отметил важность спонсорской поддержки «Салавата Юлаева» компанией «Башнефть» (основной акционер — «Роснефть») и выразил уверенность, что объем финансирования хоккея в регионе останется прежним. Мы благодарны компаниям «Башнефть» и «Роснефть» за ту поддержку, которую они оказывают развитию хоккея. Уверен, что финансирование команды и системы хоккея и дальше будет происходить в таком же объеме, — сказал Хамитов.

В прошлом сезоне спонсорская поддержка башкирского хоккея составила 2,5 млрд рублей.