Аболс с большой долей вероятности продолжит тренировать ХК «Лада»
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс с большей доли вероятности продолжит работу на своем посту в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил
вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.
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Аболс возглавляет тольяттинскую команду с сентября 2015 года.
«Думаю, официальная информация будет через
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 «Лада» набрала 65 очков в 60 матчах, заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в
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