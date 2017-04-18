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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29468503/
18 апреля 2017, 16:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Аболс с большой долей вероятности продолжит тренировать ХК «Лада»

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс с большей доли вероятности продолжит работу на своем посту в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.

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Аболс возглавляет тольяттинскую команду с сентября 2015 года.

«Думаю, официальная информация будет через два-три дня. С большой долей вероятности Аболс продолжит работу на своем посту», — заявил Шляхтин.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 «Лада» набрала 65 очков в 60 матчах, заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф. В сезоне-2015/16 «Лада» также не смогла выйти в плей-офф КХЛ.

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